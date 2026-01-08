"Se enfermó": nueva preocupación en la familia de Yina Calderón tras el accidente de una de sus hermanas

En el inicio de esta semana, Yina Calderón, desde Medellín, reveló que su hermana Leonela tuvo un accidente de tránsito y que el vehículo quedó en pérdida total.

De acuerdo con lo que explicó, un motociclista causó un choque tras atravesarse en estado de alicoramiento.

Sin embargo, no presentó lesiones de gravedad ni tuvo que ser atendida de emergencia.

Además, en la tarde del 7 de enero de 2026, Juliana Calderón, la otra hermana de Yina, preocupó a sus seguidores debido a que les contó que tuvo que movilizarse hacia Pitalito, Huila, debido a que su mascota se enfermó.

¿Qué le pasó al perro de Juliana Calderón, la hermana de Yina Calderón?

Juliana Calderón, en una historia de Instagram, manifestó que se encontraba en Oparopa, Huila, pero que le tocó dirigirse a su veterinario situado en Pitalito porque su perro Apolo comenzó a presentar síntomas adversos.

"Ay, no me lo van a creer, pero mi Apolo se me enfermó y me tocó que venirme hasta Pitalito. Está internado y me lo van a operar. Yo amo a mi perrito y casi me muero", comenzó diciendo Juliana Calderón.

"Tengo esos ojos súper hinchados, ayer me pegué una llorada increíble por mi Apolo y hoy lo operan a medio día, pero ya está mejorcito", agregó la hermana de Yina Calderón.

¿Cómo han reaccionado los seguidores de Juliana Calderón tras su revelación sobre el estado de salud de su perro?

Desde que Juliana Calderón grabó la primera historia, sus seguidores le expresaron su apoyo y le manifestaron que estaban seguros de que todo saldría bien.

Además, le hicieron saber que iban a quedar muy pendientes de la evolución y de lo que necesitara.