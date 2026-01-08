CANAL RCN
Colombia

¿El ELN será el nuevo objetivo de Trump?: estos serán sus próximos pasos en Colombia

Una llamada entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos abrió la puerta a acciones conjuntas contra los grupos armados.

ELN anunció cese al fuego desde el 24 de diciembre, tras despiadado paro armado
Foto: montaje realizado con imágenes de la emisión de Noticias RCN y API

Valentina Bernal

enero 08 de 2026
03:19 p. m.
La relación entre Colombia y Estados Unidos atravesaba uno de sus momentos más delicados tras días marcados por amenazas y acusaciones cruzadas.

En medio de esto, una llamada telefónica entre Gustavo Petro y Donald Trump marcó un punto de quiebre: el tono bajó, el diálogo se reactivó y surgió un acuerdo que podría reconfigurar la seguridad.

Se trató del primer contacto directo entre ambos mandatarios, una conversación que no solo destrabó el choque diplomático, sino que dejó sobre la mesa un compromiso concreto: realizar acciones conjuntas para golpear al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

¿Qué se acordó en la llamada entre Gustavo Petro y Donald Trump?

De acuerdo con información entregada por el Gobierno colombiano, durante la llamada sostenida el miércoles, Petro y Trump acordaron coordinar esfuerzos para enfrentar al ELN.

El anuncio fue confirmado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que ambos gobiernos se comprometieron a ejecutar acciones conjuntas contra esa estructura armada.

El diálogo se produjo luego de una escalada de confrontaciones verbales y políticas, alimentadas por las operaciones militares de Estados Unidos en Venezuela, las amenazas de posibles incursiones en Colombia y las acusaciones de Trump contra Petro, a quien señaló, sin pruebas, de tener vínculos con el narcotráfico.

Incluso, el mandatario estadounidense llegó a afirmar que le parecería “bien” una acción militar en suelo colombiano similar a la realizada en Caracas.

¿Petro se reunirá con Trump en la Casa Blanca?

En ese contexto, el acercamiento entre los dos presidentes representó un giro inesperado.

Petro aceptó una invitación de Trump para reunirse en la Casa Blanca, un encuentro que, según el Gobierno, permitirá abordar temas complejos dentro del marco democrático, sin triunfalismos, pero con la intención de recomponer una relación bilateral deteriorada.

Benedetti explicó que el presidente colombiano solicitó apoyo directo para “golpear duro al ELN”, argumentando que, tras enfrentamientos con la fuerza pública, los integrantes de esta guerrilla solían cruzar hacia territorio venezolano.

Según el ministro, en algunas ocasiones Venezuela colaboraba y en otras no, lo que hacía necesario que los ataques no se limitaran al lado colombiano de la frontera, sino que también impactaran a la guerrilla en su retaguardia.

