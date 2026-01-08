Revelan imágenes impactantes de residuos biológicos arrojados por clínica estética en Suba

Residuos hospitalarios y biológicos, utilizados en procedimientos médicos, fueron encontrados abandonados en el espacio público en el norte de Bogotá.

La situación llevó a una reacción del Distrito, que culminó con el cierre temporal de una clínica de cirugía plástica ubicada en la localidad de Suba.

Las imágenes del material médico desechado, consideradas de alto impacto por su contenido quedaron al descubierto durante una inspección realizada en la tarde del martes 6 de enero, en un punto de alto flujo vehicular sobre la Autopista Norte, a la altura de la calle 102-31.

Revelan imágenes de residuos biológicos arrojados por clínica estética en Suba

Durante la verificación, las autoridades encontraron jeringas usadas, tubos con restos de sangre, ropa quirúrgica y bolsas de suero, elementos clasificados como residuos hospitalarios y biológicos, cuyo manejo exige protocolos estrictos de recolección, almacenamiento, transporte y disposición final.

Foto: Secretaría de Ambiente

La presencia de este material en el espacio público fue calificada como una amenaza directa para la salud pública y el entorno ambiental.

Tras el análisis de la situación y la trazabilidad de los residuos, las entidades distritales identificaron a una clínica de cirugía plástica como responsable del arrojo indebido de estos desechos.

Foto: Secretaría de Ambiente

Con base en esta verificación, la Secretaría Distrital de Ambiente ordenó el sellamiento temporal del establecimiento el 7 de enero, al comprobarse de manera técnica y documental la infracción ambiental.

¿Les impusieron alguna multa por arrojar este tipo de residuos?

De forma paralela, la Policía Nacional impuso un comparendo, mientras que la Secretaría Distrital de Salud aplicó una medida sanitaria de seguridad de clausura, argumentando la afectación generada a la salud pública por la conducta del establecimiento.

Las autoridades también procedieron al retiro inmediato de los residuos del lugar para mitigar el riesgo existente.

Por otro lado, el alcalde local de Suba, César Salamanca, también se pronunció sobre lo ocurrido y advirtió que durante el 2026 no se permitirán conductas que atenten contra la salud y la vida de los ciudadanos.

Finalmente, cabe mencionar que, por esta conducta, el establecimiento podría enfrentar multas de hasta 100.000 salarios mínimos, y los responsables podrían afrontar penas de prisión que oscilan entre 69 y 140 meses, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.