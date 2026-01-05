CANAL RCN
Colombia Video

Durante una hora un hombre atacó, amarró, apuñaló y abusó de su expareja en el sur de Bogotá

La víctima, de 37 años, sufrió fracturas en el rostro, heridas con arma blanca y fue encontrada desnuda y amarrada.

Valentina Bernal

enero 05 de 2026
03:01 p. m.
Un atroz intento de feminicidio ocurrió en el sur de Bogotá, donde una mujer de 37 años fue víctima de una violenta agresión atribuida a su expareja sentimental.

El ataque se registró dentro de un apartamento ubicado en un conjunto residencial del barrio La Estancia, en la localidad de Ciudad Bolívar, y es descrito por la familia como una tortura que se prolongó durante casi una hora.

La gravedad de las lesiones obligó a su traslado inmediato a un centro asistencial.

Hombre apuñaló y abusó de su expareja en Ciudad Bolívar, Bogotá

De acuerdo con la información entregada por sus familiares, la agresión fue extrema.

La mujer fue golpeada en repetidas ocasiones, atacada con arma blanca, amarrada con un cable y sometida a violencia sexual dentro de su propia vivienda. Todo habría sido perpetrado por su expareja, un hombre de 46 años, quien logró ingresar al conjunto residencial engañando a la víctima.

El hijo de la mujer, Nicolás López, entregó un relato detallado y estremecedor de lo ocurrido.

Entró, le dio varios golpes, la llevó a la habitación, le obligó a que se desnudara, ahí hubo la violencia sexual. Ahí la empezó a ahorcar con las manos, con un cable, con ropa.

Víctima de brutal agresión de su expareja en Bogotá tenía medida de protección

El caso es catalogado como un intento de feminicidio, más aún porque la víctima contaba con una medida de protección desde diciembre. Según su familia, la relación había durado seis meses y no era la primera vez que era agredida físicamente.

Ante los antecedentes de violencia, la mujer decidió terminar la relación y cambiar de lugar de residencia, pero esta decisión no impidió que el hombre la ubicara nuevamente.

¿Cómo logró ingresar el hombre a su apartamento para perpetrar la agresión?

El hijo de la víctima también explicó cómo el agresor logró acceder al conjunto residencial, lo que hoy genera cuestionamientos sobre los controles de seguridad.

Tocaron a la puerta, entonces ella se dirigió a abrir, le dijeron que era de vigilante y ella nomás a abrir, el sujeto le dio un golpe y ahí empezó con toda la agresión y en medio de la agresión le cuenta a ella que él le pagó 50 mil pesos a un vigilante para que lo dejaran entrar.

Los vecinos del conjunto residencial intervinieron tras escuchar los gritos de auxilio. Una mujer que presenció la escena describió el momento en que encontró a la víctima.

Cuando bajé las escaleras, ella estaba por una ventana, amarrada, desnuda y con golpes muy visibles en el rostro, pidiendo ayuda.

Las consecuencias físicas del ataque son severas. Según su hijo, la mujer presenta cuatro fracturas en el hueso de la nariz, lesiones en la mejilla, hematomas en el interior de la boca y heridas causadas con cuchillo, incluso dentro de la cavidad oral.

¿Qué pasó con el agresor?

El presunto agresor fue capturado dentro del mismo conjunto residencial donde ocurrió la brutal agresión y quedó a disposición de las autoridades.

Mientras avanza el proceso judicial, la familia de la víctima exige que el caso no quede en la impunidad y que el responsable pague con cárcel por lo que califican como una agresión que estuvo a punto de costarle la vida.

