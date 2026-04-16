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Colombia

Celulares robados en Perú estaban siendo vendidos ilegalmente en Bogotá: así los descubrieron

También incautaron miles de accesorios sin respaldo legal.

Celulares robados en Perú aparecieron en Bogotá
Foto: Alcaldía de Bogotá

Valentina Bernal

abril 16 de 2026
05:11 p. m.
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El hurto de celulares no solo afecta a nivel local, sino que hace parte de redes criminales que cruzan fronteras.

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Un reciente operativo en Bogotá dejó ver cómo dispositivos robados en otro país terminan siendo ofrecidos en el mercado informal de la ciudad.

Celulares robados en Perú estaban siendo vendidos ilegalmente en Bogotá

En una intervención realizada en la calle 13 de Bogotá, las autoridades lograron descubrir un caso de comercialización ilegal de celulares. En total, fueron incautados 122 equipos móviles que tenían reporte de hurto en Perú y que estaban siendo ofrecidos al público como si fueran legales.

El operativo fue liderado por la Policía Fiscal y Aduanera, junto con la DIAN, la Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Durante más de ocho horas, los funcionarios inspeccionaron 11 locales comerciales, revisando minuciosamente cada celular disponible en vitrinas, mostradores y espacios de almacenamiento.

¿Cómo descubrieron que los celulares eran robados?

La clave estuvo en la verificación de los IMEI. Al contrastar estos códigos en bases de datos nacionales e internacionales, se estableció que varios de los dispositivos habían sido reportados como robados en Perú y luego trasladados a Colombia para su venta en el mercado informal.

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Pero eso no fue todo. Durante los controles también se encontraron celulares con los sistemas de identificación manipulados.

Además, los administradores de varios locales no pudieron presentar facturas ni documentos que acreditaran la procedencia de los equipos, lo que levantó aún más sospechas.

En este sentido, las autoridades advirtieron que algunos establecimientos estarían mezclando productos legales con mercancía ilegal para evadir controles, una práctica que facilita la circulación de equipos robados sin levantar alertas a simple vista.

¿Qué más encontraron en el operativo en la Calle 13 de Bogotá?

En medio del mismo operativo, también fueron aprehendidos cerca de 40 mil accesorios, entre pantallas, baterías, tapas y audífonos, que tampoco contaban con documentación que certificara su ingreso legal al país.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, fue enfático en el llamado a la ciudadanía:

Hago un llamado a toda la ciudadanía a no comprar artículos hurtados, eso es financiar el crimen. Combatir el hurto a celulares y el contrabando son parte de las prioridades en la construcción de seguridad en Bogotá.

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Finalmente, las autoridades insistieron en la importancia de comprar celulares en lugares autorizados, verificar siempre el IMEI y denunciar cualquier irregularidad.

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