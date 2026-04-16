¿Por qué Laura Moreno quedó absuelta? Las fechas clave para entender el caso Colmenares

La Sala de Casación Penal le puso fin a uno de los casos más mediáticos y misteriosos en la historia reciente del país: la muerte de Luis Andrés Colmenares.

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Colmenares, un joven de 20 años oriundo de La Guajira y estudiante de Los Andes, estuvo en una fiesta de Halloween (31 de octubre de 2010) en los alrededores de El Virrey, lugar concurrido de Bogotá.

Cronología del caso Colmenares

En la fiesta había dos personas que luego se volvieron relevantes en la investigación: Laura Moreno y Jessy Quintero. Bajo circunstancias consideradas como confusas, Colmenares recibió una golpiza de personas que, hasta hoy día, no se sabe quiénes fueron.

Su cuerpo apareció horas después en el caño de El Virrey, en una zona que era de difícil acceso. El dictamen de Medicina Legal confirmó que había consumido una alta cantidad de alcohol y que recibió fuertes golpes en el rostro y cráneo.

Fue en este punto de la investigación donde se centraron en Moreno y Quintero. La primera tenía una relación sentimental con Colmenares y la segunda era su mejor amiga.

Moreno absuelta y prescripción para Quintero

A Moreno la señalaron de supuestamente distraer a las autoridades para impedir que se encontrara el cuerpo. Con respecto a Quintero, fue señalada por supuestamente dar versiones erróneas de lo ocurrido.

No fue sino hasta el 7 de octubre de 2011, casi un año después, cuando Moreno y Quintero fueron imputadas por homicidio y falso testimonio y encubrimiento, respectivamente.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá decretó nulidad por falso testimonio. El caso tuvo un giro el 21 de febrero de 2017, cuando el Juzgado 11 Penal absolvió a Moreno.

Para ese momento, la hipótesis más fuerte había sido la de muerte accidental y no homicidio. Moreno quedó absuelta y a Quintero le aplicó la prescripción. Si bien se creía que el proceso quedaba cerrado, aunque aún con dudas, en realidad todavía fsltaba camino.

La Fiscalía se mantuvo en asegurar que la muerte fue por homicidio, pero para el alto tribunal no pudo probar que Moreno lo haya cometido. Las pruebas no fueron suficientes para confirmar que Colmenares fue asesinado.

“No se demostró cómo ocurrió el supuesto homicidio, de tal suerte que persiste la duda sobre lo que pudo haber hecho esta procesada para evitarlo”, afirmó el magistrado Carlos Roberto Solórzano durante la lectura del fallo, el cual confirmó la absolución y prescripción por parte del Tribunal Superior de Bogotá.