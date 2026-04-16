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Colombia

Capturan a hombre que incendió vivienda tras asesinar a su arrendataria por falta de pagos en Medellín

El hombre fue capturado con ropa manchada de sangre tras intentar desviar la atención de las autoridades.

El doble crimen habría ocurrido en el patio de la vivienda
El doble crimen habría ocurrido en el patio de la vivienda / Foto: cortesía El País.

Valentina Bernal

abril 16 de 2026
04:09 p. m.
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Un conflicto previo entre arrendador e inquilina en Medellín terminó en un crimen que, según las autoridades, habría sido seguido de un intento por encubrir lo ocurrido.

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La rápida reacción de la Policía permitió la captura del presunto responsable.

Hombre ingresó a la vivienda de su arrendataria y la asesinó en Medellín

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Stiven Agudelo Serna, de 33 años, señalado como el presunto responsable de un homicidio agravado y posterior incendio ocurrido el pasado 13 de abril en Medellín, Antioquia.

De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Medellín, el hombre habría ingresado hasta la habitación que le tenía arrendada a la víctima, una persona con discapacidad auditiva, y la atacó con un arma cortopunzante en el baño del inmueble, causándole la muerte.

Las labores investigativas permitieron establecer que, tras perpetrar el ataque, el presunto agresor no solo abandonó el lugar, sino que habría intentado alterar la escena y desviar la investigación.

Para ello, prendió fuego a una vivienda contigua al sitio donde ocurrieron los hechos.

Intentó encubrir el asesinato, pero fue capturado

Pese a este intento de encubrimiento, el hombre fue capturado en flagrancia minutos después por uniformados de la Policía Nacional. Al momento de su detención, vestía prendas impregnadas de sangre, lo que fue clave dentro del procedimiento.

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Las autoridades también lograron establecer que antes del crimen existían conflictos entre la víctima y el hoy procesado.

Según la investigación, la mujer habría tenido inconvenientes con él debido a presuntos abusos en el cobro del canon de arrendamiento. Además, se indicó que en algunas ocasiones el hombre ingresaba a la habitación de la víctima para sustraerle pertenencias.

Durante las audiencias preliminares, el ombre no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía por los delitos de homicidio agravado e incendio. Sin embargo, un juez le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

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