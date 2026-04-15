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Video | Ataque sicarial en Kennedy dejó a un hombre muerto y un capturado con antecedentes por hurto

Hombres en motocicleta interceptaron a la víctima y le dispararon dentro de su vehículo.

Valentina Bernal

abril 15 de 2026
05:37 p. m.
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En la localidad de Kennedy, Bogotá, un hombre fue asesinado en medio de un ataque armado que estaría relacionado con un intento de hurto.

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El hecho se registró en el sector de Boitá, donde un hombre de 54 años fue atacado a tiros mientras se encontraba dentro de su carro particular.

¿Qué se sabe del ataque sicarial en Kennedy, Bogotá?

Según la información preliminar, varios sujetos que se movilizaban en motocicletas interceptaron el vehículo y, sin mediar palabra, dispararon directamente contra el conductor.

La víctima murió en el lugar producto de las heridas.

Tras un operativo, la Policía logró la captura de uno de los presuntos responsables. De acuerdo con las autoridades, el detenido cuenta con antecedentes judiciales por el delito de hurto.

¿Cuáles son las hipótesis detrás del asesinato de un hombre dentro de su vehículo en Kennedy?

Las primeras líneas de investigación apuntan a que se trataría de un caso de intento de hurto, aunque este móvil aún está siendo verificado por los investigadores.

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Por ahora, las autoridades continúan con las indagaciones para esclarecer completamente lo ocurrido, identificar a otros posibles implicados y determinar si el crimen hace parte de una estructura delincuencial dedicada a este tipo de robos.

Revelan video de los momentos previos al ataque sicarial en Kennedy, Bogotá

En una grabación de aproximadamente 55 segundos quedó registrado el paso a paso de lo ocurrido. Siendo las 2:07 de la tarde, se observa un vehículo gris estacionado a un costado de la vía, que sería el de la víctima.

Un minuto después, una motocicleta se acerca a la ventana del conductor y es en ese momento cuando, presuntamente, se comete el robo.

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En las imágenes también se ve cómo otro hombre se sube como copiloto a la moto. Segundos después, el conductor del carro reacciona y se lanza contra los sujetos, atropellándolos y arrastrándolos varios metros hacia adelante.

ras esta secuencia, y de acuerdo con las hipótesis preliminares, es cuando se produce el ataque que termina con la vida del hombre.

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