El terror de las motocicletas cayó en Bogotá: así operaba banda que tenía azotadas a las tiendas

Las tiendas de motocicletas eléctricas en Bogotá estaban azotadas por una banda que se dedicaba a robarlas cada día. Sin embargo, el imperio criminal acabó en las últimas horas.

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El modus operandi de los delincuentes se centró en la localidad de Kennedy y, por medio de las cámaras, fue revelado con lujo de detalles. Sin importar el momento, ya fuera de mañana o tarde, estas personas llegaban y aparentaban ser clientes.

Dos mujeres y dos menores: así se conformaba la banda

Acto seguido, se llevaban las motocicletas y emprendían la huida. El punto final comenzó cuando la central de radio les alertó a los patrulleros sobre el robo que había ocurrido.

Teniendo en cuenta las características suministradas, los pudieron ubicar a pocos metros. La banda estaba conformada por cuatro personas: dos mujeres y dos menores de edad (16 y 17 años respectivamente).

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Gracias a este resultado, tres motocicletas fueron recuperadas y se espera que las autoridades tomen cartas en el asunto sobre estos delincuentes, partiendo de que tienen anotaciones por este mismo crimen.

¿En qué barrios roban más motos?

Con corte al 28 de febrero, en lo corrido de este 2026 se presentaron 630 hurtos de motocicletas en la ciudad. Los casos ocurrieron principalmente en las noches y en las localidades de Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Suba.

En el concejo le han hecho seguimiento a este delito, alertando que entre 2024 y 2025 hubo más de 10 mil motocicletas robadas, lo cual indicó que 300 casos se dieron cada mes y 10 diariamente.

Los hurtos han ocurrido principalmente en la franja que va desde las 6:00 p.m. hasta las 12:00 a.m. Si bien el uso de armas no es la modalidad más común, preocupa que los ladrones estén saliendo con la suya bajo el halado.

Algunos de los barrios con registros críticos de este delito son Madelena, Candelaria, Normandía, Ciudad Montes, Galán, Ciudad Kennedy y Castilla.