César Gaviria critica la “Paz Total” y respalda a Paloma Valencia

A pocos días de las elecciones presidenciales, el expresidente César Gaviria publicó un duro comunicado en el que cuestionó la política de “Paz Total” del gobierno de Gustavo Petro y expresó su respaldo a la candidata Paloma Valencia.

En el documento, Gaviria aseguró que el país atraviesa una grave crisis de seguridad y responsabilizó al Ejecutivo por lo que calificó como concesiones a grupos armados ilegales. El exmandatario mencionó recientes hechos violentos ocurridos en distintas regiones del país, entre ellos ataques atribuidos al ELN en Norte de Santander y La Guajira.

“Un cese al fuego que se anuncia el lunes y se viola el miércoles no es un gesto de paz. Es una burla al país y a sus instituciones”, señaló el exjefe de Estado.

Gaviria también criticó las decisiones relacionadas con la suspensión de órdenes de captura y las negociaciones con organizaciones criminales. Según dijo, la estrategia del Gobierno ha debilitado la seguridad y fortalecido a estructuras ilegales en varias zonas del país.

Respaldo a Paloma Valencia

En el comunicado, el director del Partido Liberal aseguró que el país necesita un gobierno que fortalezca a la Fuerza Pública y recupere el control territorial. En ese contexto, expresó su apoyo a la candidatura de Paloma Valencia.

“El voto por Paloma Valencia es también el voto de la mujer colombiana”, afirmó Gaviria, quien destacó propuestas relacionadas con el aumento del pie de fuerza, el fin de negociaciones con grupos armados que continúan delinquiendo y mayores inversiones sociales en territorios afectados por el narcotráfico.

El expresidente también hizo un llamado a los ciudadanos para que participen en las elecciones pensando, según dijo, en las víctimas de la violencia y en la situación de orden público que vive el país.

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La declaración de Gaviria se conoce en medio de una campaña presidencial marcada por fuertes debates sobre seguridad, violencia y participación política, temas que han tomado protagonismo en la recta final hacia las urnas.