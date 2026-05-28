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¿Qué candidatos aparecerán en el tarjetón, pero dejaron de aspirar a la Presidencia?

El domingo, 31 de mayo, los colombianos podrán elegir a un nuevo presidente para el periodo 2026 – 2030.

Foto: montaje realizado con imágenes de la Registraduría.
Foto: montaje realizado con imágenes de la Registraduría.

Jorge Leonardo Alzate

mayo 28 de 2026
10:15 p. m.
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Los 41.421.973 colombianos habilitados para votar en la primera vuelta de elecciones presidenciales, el domingo 31 de mayo, se encontrarán con 14 casillas en el único tarjetón que se entregará en la jornada.

En cada casilla aparecerá un candidato, su fórmula vicepresidencial y el partido o movimiento que respalda la candidatura y, al final, la opción del voto en blanco.

En 2026, finalmente, los tarjetones fueron impresos con 13 candidatos: Iván Cepeda, Claudia López, Santiago Botero, Abelardo de la Espriella, Mauricio Lizcano, Miguel Uribe Londoño, Sondra Macollins, Roy Barreras, Carlos Caicedo, Gustavo Matamoros, Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Luis Gilberto Murillo.

Sin embargo, solo once siguieron adelante con su candidatura presidencial, luego de que la Registraduría diera a conocer el diseño final del tarjetón.

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¿Qué candidatos aparecerán en el tarjetón, pese a renunciar a sus aspiraciones presidenciales?

Los dos candidatos que, a última hora, decidieron bajarse de la carrera presidencial son: el excanciller Luis Gilberto Murillo y el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo.

Ambos anunciaron su respaldo a la candidatura del senador e integrante del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Y, aunque van a contarse los votos que reciban sus casillas, al final de la jornada serán nulos; no van a alterar los resultados definitivos o los ganadores que pasarán a una eventual segunda vuelta.

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¿Cuántas personas podrán votar en Colombia y el exterior?

De acuerdo con la Registraduría Nacional, "en Colombia, 40.007.312 ciudadanos (20.521.149 mujeres y 19.486.163 hombres) podrán sufragar en 118.346 mesas de votación, que se instalarán en 13.489 puestos: 6.010 en el área urbana y 7.479 en el área rural".

Mientras que, "en el exterior, 1.414.661 personas (777.343 mujeres y 637.318 hombres) están habilitadas para votar en 1.489 mesas de votación hasta el 30 de mayo y en 2.181 mesas el 31 de mayo, distribuidas en 253 puestos de votación de 67 países", que están habilitados desde el lunes 25 de mayo.

Sin embargo, la entidad calcula que el domingo podrían salir entre 22 y 25 millones de colombianos, un poco más de la mitad del censo electoral.

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