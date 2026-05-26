Daniel Briceño denuncia que presunto participante en ataque a sede de Paloma Valencia sería contratista de la UNGRD

El representante a la Cámara electo Daniel Briceño lanzó una grave denuncia relacionada con los hechos vandálicos ocurridos el pasado viernes contra la sede de campaña de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia.

RELACIONADO Revelan hipótesis detrás de la desaparición y atroz hallazgo sin vida del profesor Kevin Santiago Ángel

Según afirmó Briceño, una de las personas que presuntamente participó en el ataque sería Sergio Andrés Bustos, quien —de acuerdo con el dirigente político— tendría contratos con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Briceño aseguró que el hombre señalado aparece encapuchado en videos registrados durante los hechos y sostuvo que distintos medios de comunicación habrían logrado identificarlo. Además, afirmó que sería cercano a la senadora María José Pizarro y a sectores del Pacto Histórico.

Briceño asegura tener documentos sobre la contratación

Durante sus declaraciones, el representante electo indicó que cuenta con documentación relacionada con los presuntos contratos de Bustos con la UNGRD y anunció que esta información será publicada en sus redes sociales.

“Yo sí creo que es importante que tomen acciones”, señaló Briceño, quien cuestionó al director de la entidad, Carlos Carrillo, y pidió revisar la permanencia del presunto contratista.

El dirigente político también afirmó que el señalado habría aparecido en fotografías junto a figuras políticas como Iván Cepeda y María José Pizarro.

El representante electo sostuvo además que, al tratarse de un contratista y no de un funcionario público, la Procuraduría tendría limitaciones para adelantar actuaciones disciplinarias directas.

Las autoridades continúan investigando los hechos vandálicos registrados contra la sede de campaña de Paloma Valencia en medio de la recta final de la campaña presidencial.