Daniel Briceño denuncia que presunto participante en ataque a sede de Paloma Valencia sería contratista de la UNGRD
El representante electo aseguró que el hombre señalado aparecería en videos de los actos vandálicos registrados contra la campaña de la senadora.
Noticias RCN
08:08 a. m.
El representante a la Cámara electo Daniel Briceño lanzó una grave denuncia relacionada con los hechos vandálicos ocurridos el pasado viernes contra la sede de campaña de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia.
Según afirmó Briceño, una de las personas que presuntamente participó en el ataque sería Sergio Andrés Bustos, quien —de acuerdo con el dirigente político— tendría contratos con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Briceño aseguró que el hombre señalado aparece encapuchado en videos registrados durante los hechos y sostuvo que distintos medios de comunicación habrían logrado identificarlo. Además, afirmó que sería cercano a la senadora María José Pizarro y a sectores del Pacto Histórico.
Briceño asegura tener documentos sobre la contratación
Durante sus declaraciones, el representante electo indicó que cuenta con documentación relacionada con los presuntos contratos de Bustos con la UNGRD y anunció que esta información será publicada en sus redes sociales.
“Yo sí creo que es importante que tomen acciones”, señaló Briceño, quien cuestionó al director de la entidad, Carlos Carrillo, y pidió revisar la permanencia del presunto contratista.
El dirigente político también afirmó que el señalado habría aparecido en fotografías junto a figuras políticas como Iván Cepeda y María José Pizarro.
El representante electo sostuvo además que, al tratarse de un contratista y no de un funcionario público, la Procuraduría tendría limitaciones para adelantar actuaciones disciplinarias directas.
Las autoridades continúan investigando los hechos vandálicos registrados contra la sede de campaña de Paloma Valencia en medio de la recta final de la campaña presidencial.