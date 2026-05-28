Evento masivo en colegio de Bogotá genera nuevas tensiones entre el Gobierno y la Alcaldía

El evento con una asistencia estimada de 1.000 a 1.500 personas para la entrega de un laboratorio de robótica a la Institución Educativa Distrital Sierra Morena, en Ciudad Bolívar, generó nuevos roces entre el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el presidente Gustavo Petro, en redes sociales.

A la rectoría del colegio llegó una carta del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación solicitando un espacio con gran capacidad para un evento que estaba programado el lunes 25 de mayo. En la misiva explicaban:

Tendrá "como propósito presentar a la comunidad de Ciudad Bolívar los principales avances y resultados de la gestión del Ministerio en la localidad, así como anunciar una nueva inversión estratégica orientada al fortalecimiento de capacidades científicas, tecnológicas y de innovación en el territorio, mediante la instalación de un laboratorio STEAM en el marco del programa Colombia Robótica".

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Secretaría de Educación hizo un llamado a acordar la fecha:

A contados días de las elecciones presidenciales, la Secretaría de Educación Distrital aclaró que la finalidad del evento era otra y la secretaria Julia Rubiano hizo un llamado a acordar la fecha:

"No nos oponemos. Aquí la invitación es a que todos los que estamos involucrados en la conversación nos pongamos de acuerdo en una cosa fundamental: ¿cuándo se entrega el laboratorio? y ¿en qué consiste ese laboratorio?".

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El evento ya fue reprogramado, pero llevó al presidente y al alcalde a intercambiar mensajes:

Que el evento fuera reprogramado llevó al presidente Petro y al alcalde Galán a intercambiar mensajes en redes.

El jefe de Estado insistió en que "aún no permiten entrada del laboratorio de robótica al colegio de Sierra Morena en Ciudad Bolívar que compró el Gobierno Nacional porque no quieren que estén los padres de familia y los niños".

Y el alcalde respondió: "Presidente, tal vez aún no lo han informado los miembros de su Gobierno. El Ministerio de Ciencias y la Secretaría de Educación acordaron que la entrega del laboratorio será en julio, cuando esté listo para ser entregado".