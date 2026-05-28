Mamá del joven que murió boxeando en un colegio de Bogotá exige justicia: “Que ponga la cara”

El Colegio Distrital Prado Veraniego sede A, ubicado en el norte de Bogotá, fue el escenario de una tragedia que mantiene en luto a la comunidad académica.

Durante el descanso del miércoles 27 de mayo, el estudiante de 16 años que estaba en undécimo grado, Johan Manuel Percy, estaba jugando boxeo cuando recibió un golpe en el pecho por parte de un compañero que le costó la vida.

¿Quién era el estudiante que falleció?

Los testigos narraron que el menor se desplomó. A pesar de los esfuerzos de sus compañeros por reanimarlo y el traslado a un centro médico, falleció. Se supo que llegó sin signos vitales a la clínica y tenía deseos de estudiar zootecnia.

Sus familiares denuncian, por un lado, que la institución educativa no les ha brindado acompañamiento ni información sobre el estudiante que lo golpeó.

Luz Myriam Vargas, su mamá, conversó con Noticias RCN sobre los sueños que tenía el joven: “Estaba contento por su grado y me había dicho que quería que le hiciera una fiesta. Le dije que sí y por eso estaba ahorrando”.

¿Qué responden las autoridades?

“Le pegan el puño en el pecho y eso hace que caiga. Sin embargo, se levanta a continuar y luego se desploma nuevamente”, detalló la hermana, Ángela Herrera, acerca del lamentable momento.

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Vargas le hizo un llamado al joven responsable, exigiendo justicia: “Que ponga la cara y diga algo. Ni lo conozco”.

El pronunciamiento oficial provino de la Secretaría de Educación, la cual aseguró que el colegio activó los protocolos establecidos junto con la puesta en marcha de los procesos de acompañamiento, tanto emocional como psicosocial.