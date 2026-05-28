EE.UU. estaría desplegando todo un contingente militar alrededor de Cuba

El Departamento de Guerra de Estados Unidos estaría desplegando todo un contingente militar alrededor de Cuba. A unos 145 kilómetros de la isla, en Key West Florida, se adelantan ejercicios militares, mientras frente a las costas de Virginia reposa un barco de asalto con 2.500 marines.

El Mar Caribe registra además la presencia de otro buque desplazado el mismo día en que se anunciaron cargos contra Raúl Castro, según informó el Departamento de Guerra.

El dispositivo militar incluye el portaaviones USS Nimitz, destructores, cruceros de misiles y buques anfibio con infantes de marina. Además, drones y aeronaves de vigilancia han sobrevolado territorio cubano, lo que sería una demostración pública de fuerza.

Los preparativos se extienden más allá del Caribe. En El Salvador, fuerzas estadounidenses adelantan operativos militares en condiciones climáticas similares a las de Cuba y de acuerdo el secretario de Seguridad de Puerto Rico en los próximos días aumentaría el pie de fuerza ante una eventual acción militar.

De acuerdo con el medio Político, solo se requiere la aprobación final del presidente Donald Trump para avanzar en una acción militar contra Cuba. El mandatario norteamericano ha planteado en diferentes ocasiones la posibilidad de una invasión, después de que la presión económica y política no lograra derrocar al gobierno comunista.

Este despliegue daría cuenta del posible inicio del que sería el tercer conflicto internacional de la administración Trump, sumándose a las tensiones existentes en otras regiones del mundo.

Entretanto, según reportó The New York Times, en las últimas horas, un buque petrolero ruso que parecía dirigirse a Cuba con un suministro importante de combustible habría cambiado su dirección.

Cuba dice que riesgo de una agresión militar por parte de EE.UU. va en aumento

La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba , Josefina Vidal, acusó a Estados Unidos de inventar pretextos para presentar a la isla como una amenaza para la seguridad nacional de ese país y así justificar una agresión.

"Cada día crece el peligro de una agresión militar contra Cuba ", afirmó Vidal.

La funcionaria denunció las sanciones estadounidenses a las importaciones de petróleo cubano.

"Esperamos que prevalezca la vía del diálogo en este momento, en que las acciones agresivas que el gobierno de los Estados Unidos emprende contra Cuba, hacen dudar de la seriedad y responsabilidad con que asume este proceso", puntualizó.

Señaló que su país ha apostado por el diálogo para resolver conflictos bilaterales, pero "no para que Estados Unidos intente dominar el destino de Cuba a través de la presión, la coerción y la amenaza de agresión militar".