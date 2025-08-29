CANAL RCN
Video | ‘Chinga Pipe’ el sanguinario sicario que desató balacera que dejó dos muertos en Cali

El enfretamiento entre alias Chinga Pipe y Dimax dejó dos muertos en plena vía pública del oriente de Cali.

agosto 29 de 2025
03:01 p. m.
En las últimas horas, se registró una balacera en el barrio El Retiro, oriente de Cali. El ataque se habría originado entre delincuentes condenados y con prisión domiciliaria.

Las autoridades confirmaron que sería un ataque entre alias Chinga Miguel y alias Dimax, dos delincuentes que tendrían condenas en su contra y estarían bajo prisión domiciliaria.

Uno de ellos incluso tenía la autorización para estar en un resguardo indígena de la zona rural de Florida, Valle del Cauca.

¿Quiénes son los sicarios que desataron la balacera en Cali?

Lo que se conoce es que alias Dimax habría ordenado el ataque en contra de alias Chinga Pipe y sus escoltas, quienes, en respuesta, después atacan la camioneta en la que se movilizaban estos delincuentes.

Alias Chinga Pipe fue capturado junto a otra persona y en el hecho dos personas murieron.

Yesid Bello, comandante de la Policía de Cali, confirmó la captura del peligroso sicario:

Hicimos un plan candado, una intervención focalizada donde se logra capturar a un delincuente conocido como alias Chinga Pipe, que tiene una detención domiciliaria en un resguardo autorizado por un juez de la República desde la vigencia 2024.

Chinga Miguel es el sicario que mató a Eliecid Ávila

Alias Chinga Miguel es otro sicario de Tuluá que se instruuyó dentro de la estructura de ‘La Inmaculada’ por un operar sigiloso, frívolo y calculador. Uno de los principales crímenes que le señalan las autoridades es el asesinato del periodista Marcos Montalvo en 2021, para la época, ‘Chinga Miguel’ tendría solo 14 años.

Esto indica que su prontuario vendría construyéndose desde que era prácticamente un niño. Con 17 años habría sido el autor material del asesinato del concejal Eliecid Ávila, el pasado 31 de diciembre.

Ambos crímenes se caracterizan por múltiples disparos y a quemarropa, en zonas específicas.

“Alias Chinga Miguel estaría vinculado en tres homicidios, entre ellos habría participado en el homicidio del señor Eliecid Ávila, concejal electo del municipio de Tuluá, presentado el pasado 31 de diciembre del año 2023”, confirmó el coronel Giovanni Cristancho, quien en su momento era comandante de la Policía de Valle del Cauca.

