Ciberseguridad en Colombia: cómo evitar ataques de ingeniería social

Ante esta alarmante cifra, la startup colombiana Fensivo propone cambiar las reglas del juego utilizando técnicas de publicidad e ingeniería social para anticipar el engaño y proteger a los usuarios.

Por qué el 90 % de los ciberataques explotan el riesgo humano

Durante años, las grandes compañías y organizaciones en el país han concentrado buena parte de sus presupuestos de ciberseguridad en proteger sus complejas infraestructuras tecnológicas. La compra de avanzados firewalls, sistemas de encriptación de grado militar y redes de monitoreo continuo son el estándar de la industria.

Sin embargo, existe una vulnerabilidad crítica que ninguna de estas herramientas puede eliminar por sí sola: el comportamiento del usuario. La persona que recibe un correo electrónico, abre un enlace sospechoso o responde una llamada creyendo que proviene de su entidad bancaria legítima se ha convertido en el blanco principal de los delincuentes.

Según cifras recientes del sector tecnológico, 9 de cada 10 brechas de ciberseguridad están directamente relacionadas con fallas o descuidos humanos. En un escenario donde los intentos de fraude digital son cada vez más sofisticados, entender cómo reaccionan los colaboradores frente a la manipulación se ha convertido en una nueva y urgente dimensión del riesgo digital en Colombia.

Fensivo: un enfoque de ingeniería social frente al hacking ético

Es precisamente en este punto crítico donde surge una nueva aproximación a la protección empresarial enfocada en el riesgo humano. En Colombia, la startup de ciberseguridad Fensivo está liderando este cambio de paradigma a través de simulaciones de ingeniería social hiperpersonalizadas.

A diferencia de las pruebas tradicionales de hacking ético (que buscan identificar fallas técnicas en los códigos y servidores de las aplicaciones), la ingeniería social pone el foco exclusivamente en las personas. La compañía diseña escenarios de engaño sumamente realistas para observar cómo responden los empleados de una organización ante un posible fraude.

El objetivo de esta táctica no es señalar o castigar a quien caiga en la simulación, sino comprender a profundidad los patrones de comportamiento que aumentan la exposición al robo de datos. Con esta valiosa información, las empresas pueden entrenar y alertar a sus equipos antes de que un ataque ocurra en la vida real.

De la publicidad masiva a la protección corporativa

La innovadora propuesta de Fensivo nace de una experiencia poco convencional dentro de la estricta industria de la seguridad informática: el análisis profundo del comportamiento del consumidor y la optimización publicitaria.

José Vicente Chávez, fundador de Fensivo, aporta un bagaje único al sector. Durante ocho años, se desempeñó como Head of Advertising en la plataforma Rappi, donde lideró la estrategia de publicidad para más de 350 marcas de consumo masivo en nueve países. Esta experiencia en el crecimiento de startups y el entendimiento de las audiencias lo llevó a una conclusión reveladora.

Cortesía: José Vicente Chávez

La lógica es contundente: si el marketing y la publicidad llevan años estudiando con precisión qué mensajes captan la atención de una persona, qué estímulos generan un clic y cómo se pueden segmentar diferentes comportamientos, este mismo conocimiento puede utilizarse para comprender cómo un cibercriminal manipula a sus víctimas.

Cómo los fraudes digitales construyen perfiles detallados en Colombia

Este nuevo enfoque cobra una relevancia vital en el contexto actual, donde la información personal disponible en internet, derivada de múltiples filtraciones de bases de datos, permite a los atacantes construir perfiles hiperdetallados de sus víctimas. El ciberdelincuente moderno ya no necesita encontrar una grieta en el sistema operativo; solo necesita encontrar una debilidad en la psicología de quien está al frente de la pantalla.

Hoy circula un bot que entrega el nombre completo, la cédula y el banco de cualquier colombiano con solo su número de celular

Alerta José Vicente Chávez.

Se vende como servicio: no hace falta saber de tecnología, solo pagar. Cada filtración deja un sedimento que no se limpia, y cuando alguien las cruza, el delincuente que llama ya no está adivinando, está leyendo un perfil construido con años de brechas ajenas.

Para los expertos, el siguiente paso de la ciberseguridad en el país es llevar esta conversación a las mesas directivas. Medir el comportamiento humano con el mismo rigor con el que se miden los servidores es el único camino para anticipar el engaño antes de que se traduzca en millonarias pérdidas reales para las organizaciones y los ciudadanos.