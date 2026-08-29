Los productos que pagan impuestos saludables en Colombia: buscan acabar el cobro

Los llamados impuestos saludables en Colombia volvieron al debate público luego de que los representantes a la Cámara Daniel Briceño y Carol Borda radicaran un proyecto de ley que busca eliminarlos. Los tributos fueron creados mediante la Ley 2277 de 2022 y empezaron a aplicarse para determinados productos con el objetivo de desincentivar su consumo y generar recursos públicos.

La propuesta busca derogar los impuestos que actualmente se aplican a bebidas ultraprocesadas azucaradas y a determinados productos comestibles ultraprocesados industrialmente que contienen altos niveles de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas.

¿Qué productos pagan actualmente los impuestos saludables en Colombia?

El primer gravamen corresponde al Impuesto a las Bebidas Ultraprocesadas Azucaradas (IBUA). La DIAN señala que están incluidos determinados productos que contienen azúcares añadidos, entre ellos algunas bebidas no alcohólicas con azúcar o edulcorantes, además de ciertas preparaciones y productos clasificados en partidas arancelarias específicas. Las bebidas no saborizadas ni endulzadas están excluidas.

El segundo es el Impuesto a los Productos Comestibles Ultraprocesados Industrialmente (ICUI), que recae sobre determinados alimentos ultraprocesados cuando cumplen las condiciones establecidas en la legislación respecto de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas. Entre los productos alcanzados pueden encontrarse alimentos procesados de consumo habitual, siempre que cumplan los criterios legales y arancelarios correspondientes.

En el caso de los alimentos ultraprocesados, la tarifa llegó al 20 % desde 2025, después de una aplicación gradual del 10 % en 2023 y 15 % en 2024. Para las bebidas azucaradas, el valor depende de la cantidad de azúcar añadida por cada 100 mililitros de bebida.

Algunos ejemplos son:

Bebidas azucaradas y gaseosas.

Jugos y bebidas con azúcares añadidos.

Bebidas energizantes o hidratantes con azúcar.

Galletas y productos de pastelería industrial.

Dulces, caramelos y confitería.

Chocolates y productos con alto contenido de azúcar.

Cereales y barras de cereal ultraprocesadas.

Papas y otros snacks de paquete.

Productos de panadería ultraprocesados.

Helados.

Es importante precisar que el impuesto no se cobra directamente a cada consumidor mediante una declaración tributaria. La DIAN establece como responsables de liquidar y pagar estos gravámenes a los productores y/o importadores de los bienes sujetos al impuesto. El costo puede terminar reflejándose en el precio final que paga el comprador.

¿Por qué quieren eliminar los impuestos saludables en Colombia?

Los representantes Daniel Briceño y Carol Borda sostienen que estos gravámenes han encarecido productos de consumo cotidiano y han afectado especialmente a tenderos y pequeños comerciantes. Con ese argumento, presentaron una iniciativa legislativa para eliminar los llamados impuestos saludables.

El debate, sin embargo, no se limita al precio de los alimentos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha respaldado los impuestos a las bebidas azucaradas como una herramienta de política pública para reducir el consumo de productos asociados con obesidad, diabetes tipo 2 y otras enfermedades.

La DIAN, por su parte, explica que estos impuestos fueron diseñados tanto para desincentivar el consumo como para generar recursos públicos relacionados con las necesidades del sistema de salud.

La discusión continuará en el Congreso, por lo que la presentación del proyecto no significa que los impuestos saludables hayan sido eliminados. Mientras la iniciativa cumple su trámite legislativo, los gravámenes establecidos en la legislación vigente continúan aplicándose a los productos que cumplen las condiciones previstas por la ley.