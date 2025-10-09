CANAL RCN
Ciclista se salvó de intento de abuso sexual en Facatativá: el agresor tenía antecedentes

El hombre se escondía entre los arbustos de una zona frecuentada por ciclistas a las afueras de Bogotá.

septiembre 10 de 2025
04:29 p. m.
Lo que inició como una mañana tranquila, destinada a hacer ciclismo por los municipios aledaños a Bogotá, terminó convirtiéndose en una pesadilla para Andrea Ramírez.

Sobre las 8:00 de la mañana del pasado lunes, cuando regresaba a su casa, tras haber terminado un recorrido que lleva de Facatativá a Cachipay fue interceptada a la altura de la vereda Corito, por un hombre que se escondía en los arbustos.

Según dijo en diálogo con Noticias RCN, se acercó a ella y, de manera sorpresiva, comenzó a golpearla hasta lograr que cayera al suelo:

“El agresor me tapó la boca y la nariz y empezó a golpearme para lanzarme hacia atrás, con todas sus fuerzas”, recordó.

Hay preocupación entre los ciclistas que frecuentan la misma ruta:

El sendero que Andrea recorría, aunque atraviesa una zona boscosa, es frecuentado por ciclistas que buscan un escape del tráfico y la contaminación en la ciudad.

Y, precisamente, fue una pareja de deportistas la que escuchó los gritos de Andrea cuando el hombre intentaba abusar de ella:

“Se tiró encima de mí y empezó a tocar mis partes íntimas, a querer quitarme la ropa y yo traté de defenderme”. Pero no la soltó, hasta que otra ciclista decidió golpearlo:

“La señora le dio dos garrotazos en la nuca porque no lo podían separar de mí”, comentó Andrea, aún nerviosa por lo sucedido.

El agresor tenía antecedentes, de acuerdo con la Policía de la Sabana:

La pareja que ayudó a Andrea retuvo al agresor hasta que la Policía de la Sabana se presentó en el sendero para realizar su captura.

“Escuché que tenía 23 antecedentes. Aún siento nervios. Si hubiera sido una persona que no es capaz de gritar o se paraliza en estas situaciones, la historia hubiera sido diferente”, advirtió Andrea.

Tras recibir una nueva denuncia en contra del agresor, la Policía de la Sabana informó que quedó en manos de la Fiscalía, pero el miedo persiste en Andrea y en otros ciclistas que dudan en volver a utilizar el sendero, por miedo a ser interceptados.

