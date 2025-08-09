Cayó red de explotación sexual: medio centenar de mujeres enviadas desde Colombia a Europa fueron rescatadas

La Policía Nacional de Colombia y Europol anunciaron el desmantelamiento de una organización transnacional dedicada a la explotación sexual de mujeres.

El grupo tenía su base de captación en varias ciudades de Colombia y extendía sus operaciones a diferentes países europeos, donde las víctimas eran sometidas bajo condiciones de esclavitud.

¿Cómo descubrieron la red de explotación sexual?

La investigación se inició en 2024, cuando dos colombianas fueron detectadas en Austria sin poder justificar su permanencia legal en ese país.

Una de ellas decidió denunciar que estaba siendo explotada sexualmente, lo que permitió a las autoridades europeas rastrear la red y establecer sus vínculos con Colombia.

Con esa denuncia se destapó la magnitud de la estructura criminal.

El coronel Carlos Triana, director de la Policía Nacional de Colombia, informó que la organización estaba conformada por siete colombianos, dos austríacos, un rumano, un uruguayo y un ciudadano turco.

Este último ha sido identificado como el líder de la red y se encuentra prófugo con orden de captura internacional.

Liberaron a colombianas que eran explotadas sexualmente en Europa

La operación conjunta dejó como resultado la captura de cinco personas en Colombia y dos más en España. Según Europol, las víctimas liberadas fueron más de 45 y se encontraban principalmente en Alemania, Austria y Suiza.

De acuerdo con la investigación, la red reclutaba a mujeres en Bogotá, Medellín y Cartagena a través de redes sociales o conocidos que les ofrecían supuestos empleos en Europa.

Una vez en el continente europeo, eran sometidas a una deuda de aproximadamente 47.000 dólares que debían pagar mediante trabajo sexual.

Las mantenían drogadas para tenerlas bajo su control

Las autoridades revelaron además que, para mantener el control, muchas de las víctimas eran obligadas a consumir drogas.

A muchas de ellas las obligaban a consumir sustancias psicoactivas (…) para controlar su voluntad y someterlas a este tipo de esclavitud moderna.

Por ahora, el proceso judicial avanza con los capturados en Colombia, quienes esperan una posible extradición a Europa para responder por los delitos.

Mientras tanto, las víctimas rescatadas reciben atención y acompañamiento tras haber permanecido en condiciones de sometimiento y explotación.