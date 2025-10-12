CANAL RCN
Colombia

Conozca la agenda de la ciclovía nocturna en Bogotá para este jueves 11 de diciembre

Los capitalinos tendrán la oportunidad de vivir una jornada llena de actividades culturales.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
08:52 p. m.
Los bogotanos se están preparando para las próximas celebraciones de fin de año por lo que una de las actividades más emblemáticas, durante las épocas decembrinas, es la famosa ciclovía nocturna con la que miles de ciudadanos salen a las vías habilitadas para disfrutar de actividades.

En esta nueva oportunidad, la jornada, que dará inicio a partir de las 6:00 p.m. hasta la media noche, contará con una gran variedad de dinámicas de integración para celebrar la navidad por medio de una experiencia recreativa sobre ruedas.

Actividades para la ciclovía nocturna en Bogotá

‘Ciclovía nocturna, noche viva’ dará inicio este jueves 11 de diciembre desde las seis de la tarde y contará con distintas actividades que combinan recreación, movilidad sostenible, actividad física y celebración ciudadana.

Por esto, las rutas habilitadas permitirán el recorrido por distintos corredores viales emblemáticos como la carrera 7.ª, la calle 26, la avenida Boyacá, la calle 170, la carrera 15 y la avenida Córdoba, entre otros.

Según la Alcaldía de Bogotá, esta jornada contará con cinco actividades físicas diseñadas para toda la familia entre las 7:00 p.m. y las 11:00 p.m. en los puntos: carrera 6 con calle 22 Sur, carrera 50 con calle 2D (Parque El Sol), avenida Boyacá con avenida de las Américas, calle 26 con carrera 19B (Parque Renacimiento) y avenida Boyacá con calle 134.

También, en la jornada se desarrollarán actividades de karaoke que combina música navideña, recreación y deporte. Este evento contará con dos recorridos: el primero sale en la calle 26 con carrera 60 (frente a Gran Estación) a las 7:00 p. m., avanzando hacia la carrera 7.ª y finalizando en el Parque Nacional.

El segundo recorrido inicia en el Parque El Virrey, recorre la carrera 15, la calle 72 y la carrera 7.ª hasta llegar al Parque Nacional.

Vías habilitadas para la ciclovía nocturna

  • Calle 170 entre carrera 9 y avenida Boyacá.
  • Calle 116 entre carrera 7 y avenida Boyacá.
  • Calle 72 entre carrera 7 y carrera 15.
  • Calle 26 entre carrera 7 y carrera 96I.
  • Calle 17 sur y diagonal 16 sur entre carrera 7 y carrera 50.
  • Calle 39 sur entre carrera 50 y avenida Boyacá.
  • Avenida Boyacá entre carrera 24 y calle 170.
  • Avenida Córdoba entre calle 116 y calle 127.
  • Carrera 50 entre avenida de las Américas y autopista Sur.
  • Carrera 15 entre calle 72 y calle 127.
  • Carrera 9 entre calle 116 y calle 170.
  • Carrera 7 entre calle 22 sur y calle 116.
Google News Síguenos en Google News

