Conozca la agenda de la ciclovía nocturna en Bogotá para este jueves 11 de diciembre

Los bogotanos se están preparando para las próximas celebraciones de fin de año por lo que una de las actividades más emblemáticas, durante las épocas decembrinas, es la famosa ciclovía nocturna con la que miles de ciudadanos salen a las vías habilitadas para disfrutar de actividades.

En esta nueva oportunidad, la jornada, que dará inicio a partir de las 6:00 p.m. hasta la media noche, contará con una gran variedad de dinámicas de integración para celebrar la navidad por medio de una experiencia recreativa sobre ruedas.

Actividades para la ciclovía nocturna en Bogotá

‘Ciclovía nocturna, noche viva’ dará inicio este jueves 11 de diciembre desde las seis de la tarde y contará con distintas actividades que combinan recreación, movilidad sostenible, actividad física y celebración ciudadana.

Por esto, las rutas habilitadas permitirán el recorrido por distintos corredores viales emblemáticos como la carrera 7.ª, la calle 26, la avenida Boyacá, la calle 170, la carrera 15 y la avenida Córdoba, entre otros.

Según la Alcaldía de Bogotá, esta jornada contará con cinco actividades físicas diseñadas para toda la familia entre las 7:00 p.m. y las 11:00 p.m. en los puntos: carrera 6 con calle 22 Sur, carrera 50 con calle 2D (Parque El Sol), avenida Boyacá con avenida de las Américas, calle 26 con carrera 19B (Parque Renacimiento) y avenida Boyacá con calle 134.

También, en la jornada se desarrollarán actividades de karaoke que combina música navideña, recreación y deporte. Este evento contará con dos recorridos: el primero sale en la calle 26 con carrera 60 (frente a Gran Estación) a las 7:00 p. m., avanzando hacia la carrera 7.ª y finalizando en el Parque Nacional.

El segundo recorrido inicia en el Parque El Virrey, recorre la carrera 15, la calle 72 y la carrera 7.ª hasta llegar al Parque Nacional.

Vías habilitadas para la ciclovía nocturna