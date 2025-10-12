Esta es la fecha que la JEP fijó para la sentencia contra coronel (r) Publio Hernán Mejía por falsos positivos

El juicio contra Publio Hernán Mejía Gutiérrez, coronel retirado del Ejército de Colombia, entró en su fase definitiva con la fijación de la fecha para la lectura de la sentencia por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La audiencia se realizará el viernes 19 de diciembre en Bogotá y marcará la primera vez que la JEP emite un fallo condenatorio en un proceso adversarial contra un alto oficial del Ejército, según informó la magistratura.

La ponencia, elaborada por la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra, ha permanecido en manos de la Sección de Ausencia de Reconocimiento durante los últimos dos meses, mientras se extendía la discusión interna antes del anuncio de la decisión definitiva.

Audiencias en Valledupar y acusación formal

A diferencia de las diligencias realizadas en Bogotá, las audiencias del caso se celebraron en Valledupar, en presencia de las víctimas, dado que allí ocurrieron los hechos bajo investigación. La acusación formal, presentada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, señala al coronel retirado de haber liderado un “aparato organizado de poder ilegal” al interior del Batallón de Artillería No. 2 La Popa entre 2002 y 2005.

De acuerdo con el fiscal delegado Samuel Serrano, bajo ese mando se habrían perpetrado al menos setenta y cinco homicidios, cuarenta desapariciones forzadas y cuatro hechos de tortura, todos enmarcados en una estrategia para inflar los resultados operacionales del batallón.

“El juicio nunca fue contra el Ejército Nacional, ni siquiera contra el batallón o sus 2.000 integrantes. No se puso en tela de juicio la legitimidad de las instituciones del Estado”, expresó Serrano durante su exposición, enfatizando que la acusación se centra en la presunta existencia de una estructura criminal destinada a mejorar los indicadores de la unidad militar.

Rechazo de cargos y posible condena

A diferencia de los doce exmilitares del mismo batallón que aceptaron su responsabilidad por 135 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’, y recibieron sanciones propias del sistema transicional, Mejía rechazó los señalamientos y fue sometido al juicio adversarial.

El coronel retirado enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión. La Fiscalía sostiene que las acciones del batallón respondían a una alianza con el Frente Mártires del Cesar, grupo paramilitar que seleccionaba y entregaba víctimas a los militares, quienes luego las reportaban como bajas en combate.