Cielo Rusinque denuncia intento de envenenamiento con dulces regalados en Montería

Los hechos ocurrieron en el marco de una visita de la funcionaria a Montería este domingo 20 de abril. Tras su regreso, personas que recibieron los dulces como obsequio, ya que ella los había olvidado, fueron hospitalizadas por intoxicación.

La denuncia generó la respuesta inmediata de las autoridades, incluido el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, denunció públicamente un presunto intento de envenenamiento, luego de que cuatro personas, entre ellas dos niños, resultaran intoxicadas tras consumir unos dulces que habían sido originalmente obsequiados a ella durante su estadía en Montería, Córdoba.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Rusinque alertó que los hechos ya están en conocimiento de la Policía Nacional y de la Fiscalía.

Según explicó, los dulces fueron olvidados en la camioneta en la que se transportaba y posteriormente entregados por el conductor del vehículo a otras personas. Tras consumirlos, los afectados fueron ingresados de urgencia en la Clínica del Río.

Me confirma el escolta que me acompañó en Montería que se encuentran hospitalizadas 4 personas por envenenamiento(...) a estas personas les había regalado dos potes de dulce que me habían regalado y se me habían quedado entre el carro. Según me informan, la sustancia encontrada fue veneno.