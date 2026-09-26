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Anuncian cierre total de puente vehicular por obras del Metro de Bogotá

Desde la Empresa Metro de Bogotá anunciaron que se realizará un cierre total de un concurrido puente en el sur de la ciudad por obras de la primera línea.

Puente avenida primero de mayo carrera 68 (1)
FOTO: Alcaldía de Bogotá

Ángel Ballén

septiembre 26 de 2026
06:36 p. m.
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Desde el 28 de septiembre de 2026 se realizará el cierre total del puente sur de la avenida Primero de Mayo con avenida 68, en Bogotá. La medida está relacionada con la construcción de la Estación 7 de la Línea 1 del Metro de Bogotá y modificará temporalmente la circulación vehicular en este punto.

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El cierre será necesario para ejecutar diferentes actividades de construcción asociadas a la estación. Entre ellas se encuentra la instalación de la estructura metálica de la plataforma y la cubierta, además del ensamble e izaje de las pasarelas que conectarán los edificios de acceso con la nave central.

Los trabajos también contemplan el montaje de vigas U y vigas cajón. Para desarrollar las maniobras de izaje con condiciones de seguridad, se posicionarán grúas de gran capacidad cerca del puente sur, cuyo brazo operará sobre este corredor.

¿Qué pasará con los vehículos durante el cierre del puente?

Los vehículos que circulen en sentido occidente-oriente podrán desplazarse mediante un contraflujo habilitado sobre el puente vehicular norte. De esta manera, este corredor será utilizado para mantener la circulación mientras permanece cerrado el puente sur.

Las autoridades y responsables de la obra recomiendan a los conductores estar atentos a la señalización instalada en la zona y seguir las indicaciones del personal encargado de los trabajos.

Los trabajos se desarrollarán durante las 24 horas. La presencia de grúas de gran capacidad en las inmediaciones del puente sur es uno de los factores que hace necesario mantener el cierre total del corredor durante las maniobras previstas.

Habrá que ver si esta medida provisional mientras avanzan las obras logrará atender la demanda del flujo vehicular en este sector. Se espera que en el trascurso de la misma se actualicen medidas orientadas a mejorar la movilidad.

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