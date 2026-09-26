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Las 100 mejores series del siglo: The New York Times entregó su listado

La lista incluye todos los formatos televisivos y se diseñó con la ayuda de más de 500 figuras del entretenimiento.

Mejores series del siglo según The New York Times
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 26 de 2026
06:10 p. m.
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The New York Times ha publicado este 25 de septiembre la lista definitiva con las 100 mejores series de televisión del siglo XXI. Para su creación, el diario tuvo en cuenta la opinión de más de 500 personalidades que hacen parte de la industria del entretenimiento, entre las que se encontraba Bryan Cranston, protagonista de la serie que se llevó el primer lugar.

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Para tomar la decisión, además de tener en cuenta únicamente las series lanzadas a partir del año 2000, los votantes debían enviar un listado con 10 opciones que posteriormente se someterían a un sistema automático que las enfrentó de manera aleatoria en duelos directos hasta seleccionar las mejores 100.

Mejores series de la historia según The New York Times

La serie ganadora, según el diario estadounidense, es 'Breaking Bad', protagonizada por Bryan Cranston y que sigue la historia de un profesor de química que, después de ser diagnosticado con cáncer, decide iniciar un imperio de metanfetamina para dejarle el dinero necesario a su esposa una vez muera, y que lo lleva a enfrentar innumerables problemas con su familia y su trabajo.

El top 10 del listado lo completan las siguientes series:

  • The Wire
  • Mad Men
  • Succession
  • Fleabag
  • Game of Thrones
  • Veep
  • 30 Rock
  • Curb Your Enthusiasm
  • Atlanta
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Más series incluidas en la lista

En la lista de las 100 mejores series del siglo XXI se encuentran otras que a pesar de no estar en el top 10, en plataformas como Netflix o Disney son algunas de las más vistas y recomendadas por los usuarios.

'The Office', 'Lost', 'Better Call Saul', 'Adolescence', 'Peaky Blinders' o 'Stranger Things' aparecen en los puestos inferiores de la prestigiosa lista y constantemente hacen parte del top de sugerencias de las diferentes plataformas de streaming.

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