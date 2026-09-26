¿Por qué nuestra mente busca respuestas para lo que aún no ocurre?

Pensar en lo que viene puede ayudar a planear, pero cuando la mente intenta anticipar constantemente qué podría salir mal, la preocupación puede convertirse en una fuente de ansiedad, ya que la dificultad para tolerar la incertidumbre está estrechamente relacionada con estos procesos.

Todos, en algún momento, hacemos planes, imaginamos escenarios o pensamos en cómo resolver una situación que todavía no ocurre. El problema aparece cuando ese ejercicio deja de ser una herramienta para tomar decisiones y se convierte en un ciclo difícil de detener.

El hábito de imaginar lo peor puede tener una explicación

Una de las claves está en la intolerancia a la incertidumbre, un concepto estudiado durante décadas en psicología. Se refiere a la tendencia a reaccionar negativamente ante situaciones cuyo resultado no se puede conocer con certeza.

Una revisión científica publicada en 2026 encontró asociaciones sólidas entre la intolerancia a la incertidumbre, la preocupación y distintos problemas de ansiedad. El análisis reunió 115 estudios y más de 28.000 participantes, y encontró que la preocupación funciona como un proceso cercano a la experiencia de ansiedad.

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En términos cotidianos, esto puede traducirse en pensamientos como: “¿Y si pierdo el trabajo?”, “¿Y si algo sale mal?”, “¿Qué pasará mañana?” o “¿Qué voy a hacer si ocurre esto?”.

La mente busca una respuesta que le permita sentir control, pero el futuro tiene una característica inevitable: no puede conocerse por completo.

¿Preocuparse por el futuro siempre es malo?

La preocupación ocasional forma parte de la vida y puede llevar a prepararse para una situación o buscar soluciones. Algunas investigaciones incluso describen la preocupación como un intento de anticiparse a posibles amenazas y prepararse para ellas.

La diferencia está en lo que ocurre después. Cuando una persona vuelve repetidamente sobre los mismos escenarios sin llegar a una solución, el pensamiento puede mantenerse activo y aumentar el malestar. La preocupación deja de estar enfocada en una acción concreta y pasa a convertirse en una cadena de posibilidades negativas.

El Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos explica que la ansiedad ocasional es normal, pero puede convertirse en un problema cuando la preocupación es persistente, difícil de controlar e interfiere con la vida cotidiana, el sueño, la concentración o las relaciones.

¿Qué se puede hacer cuando la mente no deja de pensar en el futuro?

Un primer paso es distinguir entre preocupación y planificación. Preguntarse qué acción concreta se puede realizar hoy puede ser más útil que intentar resolver mentalmente todas las posibilidades de lo que ocurrirá mañana.

También puede ayudar reconocer cuándo la preocupación se vuelve repetitiva y prestar atención al momento presente. La evidencia científica ha estudiado estrategias relacionadas con regulación emocional y atención plena dentro del abordaje de la intolerancia a la incertidumbre.

Si la ansiedad permanece durante semanas o meses, resulta difícil de controlar o empieza a afectar el sueño, el trabajo, los estudios o las relaciones personales, es recomendable consultar con un profesional de salud mental. La terapia cognitivo-conductual es una de las intervenciones con mayor respaldo para los trastornos de ansiedad.

Pensar en el futuro no es, por sí mismo, un problema. La señal de alerta aparece cuando la necesidad de anticiparlo todo termina impidiendo vivir con tranquilidad el presente.

Este artículo fue redactado por una IA, bajo la supervisión de un periodista.