Mujer fue víctima de abuso sexual y secuestro por su expareja durante 9 días en Bogotá

Una mujer fue víctima de violencia en Bogotá. Permaneció nueve días de cautiverio en una vivienda de la localidad de Kennedy, entre el 28 de agosto y 6 de septiembre de 2026.

RELACIONADO Condenan a 20 años de prisión a exmonja por abusos sexuales contra niños sordos en Argentina

La Fiscalía reveló la serie de vejámenes físicos, psicológicos y sexuales que sufrió presuntamente a manos de su expareja, quien fue capturado el 17 de septiembre.

Los vejámenes a los que la víctima fue sometida

Este hombre, identificado como Jaime Daniel Castellanos Valbuena, fue enviado a prisión por un juez de control de garantías luego de que no aceptara los cargos que le imputó la Fiscalía.

De acuerdo con las pesquisas, el acusado habría mantenido a la mujer en estado de somnolencia durante periodos prolongados para cometer los vejámenes.

“En varias ocasiones suministró a la víctima una sustancia contenida en bebidas, específicamente en una limonada, que le generaba prolongados estados de somnolencia y pérdida de conciencia durante periodos cercanos a uno o dos días”, precisó el ente de control.

Durante esos días, Castellanos la habría sometido a múltiples abusos. La Fiscalía detalló que “la obligó en aproximadamente 10 oportunidades a sostener relaciones sexuales en contra de su voluntad, indicándole que podía matarla, lanzarla desde el piso 12 del edificio donde se encontraba, introducir su cuerpo en ácido hasta hacerlo desaparecer, degollarla, descuartizarla, perforarle la cabeza y asesinar a miembros de la familia.

Las amenazas del hombre

Las agresiones físicas incluyeron lesiones con elementos cortopunzantes, quemaduras y ataques con un taladro eléctrico que presuntamente utilizó para arrancarle el cabello.

“Entre ellos un taladro inalámbrico que presentaba cabello humano enrollado en su mecanismo, un envase de gas pimienta, un cuchillo y varios dispositivos celulares, así como una prenda íntima de mujer”

La Fiscalía imputó a Castellanos con los delitos de secuestro simple, tortura, lesiones personales agravadas y delitos sexuales agravados. El procesado no aceptó los cargos durante la audiencia, y el juez determinó medida de aseguramiento en centro penitenciario mientras avanza el proceso judicial.