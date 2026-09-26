Ministerio de Cultura revela que tiene una deuda heredada superior a los $40.000 millones

El Ministerio de Cultura enfrenta una compleja situación administrativa tras recibir la cartera del Gobierno anterior, según un informe exclusivo al que tuvo acceso Noticias RCN.

Ministerio de Cultura tiene millonaria deuda por la administración anterior

RELACIONADO Ministerio de Defensa aclaró la versión sobre el joven de 18 años que murió en medio del operativo contra alias Cholo

El diagnóstico revela una deuda heredada que superaría los 40.000 millones de pesos, acompañada de múltiples contratos con presuntas inconsistencias y proyectos de infraestructura en riesgo.

El documento expone tres hallazgos principales que llamaron la atención de la actual administración.

Primero, se identificaron 481 contratos por un valor de 900.000 millones de pesos con aumentos repentinos de recursos a contratistas. Segundo, se detectaron 258 contratos por 804.000 millones de pesos ejecutados a través de otra entidad pública.

Tercero, se encontró un mismo actor detrás de varios consorcios en 9 contratos que suman 28.000 millones de pesos.

La situación de los proyectos de infraestructura cultural resulta particularmente preocupante. Según el informe, 18 de 30 proyectos analizados se encuentran en alguna condición de riesgo por paralización, abandono, solicitudes de suspensión, prórroga o avance físico crítico. Esto representa el 60% de los proyectos evaluados, que presentan importantes alertas.

Entre los riesgos identificados, 11 proyectos están suspendidos, abandonados o con solicitud de suspensión y prórroga, concentrando 19.990 millones de pesos pendientes.

Adicionalmente, 7 proyectos adicionales presentan un avance físico crítico, con menos del 20% de ejecución, acumulando 6.990 millones de pesos pendientes.

La ministra de Cultura, Paola Holguín, se refirió a la situación encontrada al asumir el cargo. "El 7 de agosto que yo llegué no había resolución. En cambio, había una deuda de más de 185 mil millones y más de 75 mil millones eran premios anteriores sin pagar", declaró la funcionaria.

Estos primeros días de gestión del Ministerio de Cultura se han desarrollado entre señalamientos y controversias, particularmente alrededor del proceso de estímulos culturales.

Sin embargo, según el informe revelado, la realidad de la entidad presenta desafíos financieros y administrativos que van más allá de ese debate específico.

¿Qué sigue ahora?

Desde el actual ministerio sostienen que las finanzas serán fundamentales para determinar el rumbo de la cartera cultural.

La tarea inmediata consiste en revisar miles de contratos, ordenar las cuentas de la entidad y atender las obligaciones pendientes heredadas de la administración anterior.