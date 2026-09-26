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Los almuerzos seguirían encareciéndose en Colombia: esta es la razón

Los precios de restaurantes y hoteles aumentaron 9,36 % anual, la mayor variación entre todas las divisiones del gasto en Colombia.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

septiembre 26 de 2026
06:07 p. m.
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Tener mesas ocupadas y registrar más pedidos ya no garantiza un mejor balance para los restaurantes. En medio del aumento de precios, algunas fallas internas pueden absorber buena parte de los ingresos antes de que estos se conviertan en utilidades.

El panorama resulta especialmente desafiante para la industria gastronómica colombiana. En agosto de 2026, la inflación anual del país se ubicó en 6,24 %, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Entretanto, los precios de restaurantes y hoteles aumentaron 9,36 %, la mayor variación entre las divisiones del gasto.

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Medellín también reportó una inflación anual de 7,07 %, la cifra más alta entre las principales ciudades. Este contexto ha llevado a los empresarios a mirar más allá del volumen de ventas y revisar cómo administran sus recursos.

El dinero también se pierde detrás de la cocina

Una parte del problema estaría en actividades cotidianas que pocas veces se contabilizan de manera individual. Desechar productos, almacenar mercancía que no se utiliza, comprar insumos innecesarios o repetir una preparación por un error representan pérdidas para el establecimiento.

La jornada de los trabajadores también puede verse afectada por la búsqueda de materiales, las reposiciones frecuentes y la corrección de tareas. Cuando estas situaciones se repiten durante semanas o meses, terminan elevando los gastos operativos.

“Cuando se habla de costos, normalmente se piensa en materias primas, arriendo o nómina. Sin embargo, existen costos que se van acumulando silenciosamente y terminan afectando el resultado”, explica Felipe Gómez, director de Negocios de Higiene Profesional para la región Andina y Caribe de Tork.

Otro punto sensible es el inventario. Tener productos en exceso inmoviliza dinero y aumenta el riesgo de deterioro, mientras que un abastecimiento insuficiente puede obligar a realizar compras urgentes y más costosas.

Medir las tareas repetitivas ayudaría a proteger el margen

La revisión también abarca procesos como la higiene, la dosificación de productos y la reposición de suministros. Estas labores requieren tiempo, desplazamientos y recursos que influyen en las cuentas finales.

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Durante 'Entre Panes 2026', encuentro de la industria gastronómica realizado en Medellín, expertos plantearon que la estandarización de procesos y el uso de sistemas de dosificación permitirían controlar mejor estos consumos. Según Tork, algunas de sus soluciones pueden disminuir hasta en 40 % el uso de determinados insumos.

El desafío para los restaurantes, por tanto, no se limita a conseguir más clientes: también consiste en identificar cuánto dinero se escapa durante la operación diaria.

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