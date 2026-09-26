El Niño vuelve a alcanzar niveles extremos: científicos lanzan advertencia

El fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose y alcanzó niveles de calentamiento similares a los registrados durante uno de los episodios más intensos de los que se tiene registro, según explicó el climatólogo Zeke Hausfather, de Berkeley Earth.

De acuerdo con el científico, la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico tropical presenta actualmente una anomalía de 3,07 grados Celsius, una cifra equivalente a la registrada durante el episodio de El Niño de 2015-2016.

Hausfather señaló que, si las condiciones actuales se mantienen, septiembre podría convertirse en el mes con las temperaturas oceánicas anómalas más elevadas desde que existen registros, aunque advirtió que todavía podrían presentarse cambios durante los últimos días del mes.

Sequía afecta a diferentes regiones

Los efectos del fenómeno ya se evidencian en distintas partes del mundo. En Centroamérica, la falta de lluvias y las altas temperaturas han provocado pérdidas en cultivos y afectaciones a animales.

La escasez de agua también genera preocupación en torno al Canal de Panamá, cuya operación depende en buena medida de la disponibilidad de agua dulce para permitir el tránsito de embarcaciones.

Estas condiciones forman parte de los impactos que puede generar un episodio intenso de El Niño, debido a que el calentamiento anormal del océano modifica los patrones atmosféricos y de precipitación en diferentes regiones del planeta.

¿Cómo se mide la intensidad de El Niño?

Las cifras mencionadas por Hausfather proceden de registros de temperatura de la superficie marina recopilados mediante satélites y boyas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

Uno de los indicadores utilizados analiza la temperatura en la región conocida como Niño 3.4, ubicada en el Pacífico tropical, y determina cuánto se encuentra por encima del promedio registrado durante las últimas tres décadas.

Sin embargo, la NOAA emplea actualmente otro indicador denominado Índice Oceánico Niño Relativo (RONI). Este método compara el calentamiento de la zona Niño 3.4 con las temperaturas del conjunto de la franja tropical, con el propósito de tener en cuenta el calentamiento general del planeta.

Con este segundo indicador, el episodio actual todavía no supera el récord anterior, aunque los científicos esperan que pueda hacerlo.

¿Qué es el fenómeno de El Niño?

El Niño corresponde a la fase cálida del fenómeno climático conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), un ciclo natural asociado principalmente con cambios en las temperaturas del océano Pacífico tropical.

El fenómeno aparece cuando los vientos alisios se debilitan y permiten que grandes cantidades de agua cálida que normalmente permanecen en el Pacífico occidental se desplacen hacia el este.

Cuando este calentamiento permanece durante varios meses, puede alterar la circulación atmosférica y modificar los patrones de lluvia y temperatura en diferentes partes del mundo.

Como consecuencia, algunas zonas pueden experimentar condiciones más cálidas y secas, mientras otras pueden registrar mayores niveles de lluvia o temperaturas inferiores a las habituales.

Cambio climático y El Niño

La relación entre el cambio climático y la intensidad de los episodios de El Niño continúa siendo objeto de debate científico. No existe un consenso absoluto sobre si el calentamiento global está haciendo que estos fenómenos naturales sean más intensos.

Sin embargo, investigaciones recientes han encontrado indicios de cambios en el comportamiento del fenómeno. Un estudio basado en el análisis de esqueletos de coral concluyó que durante las últimas cuatro décadas se ha producido una mayor amplificación de El Niño en comparación con el periodo previo a la industrialización.