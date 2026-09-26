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Pelea entre jugadores de Rosario Central y Estudiantes en la final de la Supercopa Internacional

Rosario Central salió campeón ante Estudiantes y la final terminó a los golpes: videos.

Estudiantes vs. Rosario Central
Foto: X Captura de pantall DSports

Nicolás Salgado

septiembre 26 de 2026
06:14 p. m.
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Rosario Central se consagró campeón de la Supercopa Internacional tras vencer 3-1 a Estudiantes, pero el título quedó marcado por una pelea entre los jugadores de ambos equipos que comenzó en la cancha y continuó en el túnel del estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

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El partido estaba prácticamente sentenciado cuando Julián Fernández aprovechó el adelantamiento de Estudiantes, que había enviado a todos sus jugadores al campo rival en busca del empate, y marcó el tercer tanto del Canalla. La anotación desató una celebración que rápidamente se transformó en una confrontación entre futbolistas.

¿Por qué se desató la pelea entre Rosario Central y Estudiantes?

Tras jugadas polémicas en la final, comenzaron los empujones, insultos y golpes entre integrantes de los dos planteles. Las imágenes de la transmisión mostraron a varios jugadores enfrentándose mientras el árbitro Darío Herrera intentaba controlar la situación.

El conflicto no quedó limitado al terreno de juego. Parte de los protagonistas se dirigió hacia la zona de vestuarios y las cámaras registraron nuevos cruces en el túnel, en una escena que obligó a retrasar el cierre del encuentro.

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Mientras tanto, los futbolistas de Rosario Central permanecieron celebrando junto a sus hinchas en uno de los sectores del estadio.

La tensión también involucró a integrantes de la dirigencia de Estudiantes. Juan Sebastián Verón, presidente del club, ingresó al campo de juego y cuestionó al árbitro Herrera después de la jugada que terminó con el 3-1.

¿Cómo terminó la Supercopa Internacional?

El resultado le permitió a Rosario Central quedarse con el título después de remontar un partido que comenzó perdiendo. Alexis Castro adelantó a Estudiantes, pero Ángel Di María apareció en dos oportunidades para darle vuelta al marcador antes del gol definitivo de Julián Fernández.

El enfrentamiento tuvo además un contexto particular por la rivalidad que se había generado entre ambos clubes después de la polémica por la coronación de Rosario Central.

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La Supercopa Internacional terminó así con un nuevo título para Rosario Central, pero también con imágenes que rápidamente se convirtieron en protagonistas de la jornada: futbolistas enfrentados, corridas y golpes en el cierre de una final que terminó lejos de la tranquilidad.

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