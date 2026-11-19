Un hombre de 41 años fue capturado y enviado a prisión por atacar brutalmente a su pareja sentimental en Bogotá.

El agresor presuntamente encerró a la víctima en un local comercial, le arrojó una sustancia inflamable y le prendió fuego, causándole quemaduras en el 45% de su cuerpo.

Agresor fue capturado y enviado a prisión

La víctima, una mujer de 48 años, sufrió lesiones graves en sus extremidades y permaneció inconsciente durante seis días tras el ataque ocurrido el pasado 4 de noviembre.

Según el reporte de las autoridades, deberá someterse a un prolongado y doloroso tratamiento médico para su recuperación.

La captura del señalado responsable se realizó en un centro médico del sector de Usaquén, donde el hombre recibía atención por quemaduras en una de sus manos, presuntamente producidas durante el mismo incidente.

Los registros judiciales revelan que presenta antecedentes penales por múltiples delitos, incluyendo lesiones personales, tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar, abuso de confianza, hurto y deserción.

¿Cómo denunciar violencias contra la mujer?

De igual forma, las autoridades recordaron que están disponibles los canales para denunciar cualquier tipo de agresión a través de las líneas oficiales o marcando el número 195 para recibir atención inmediata. Los organismos de protección insisten en la importancia de reportar amenazas o agresiones antes de que escalen a situaciones críticas.

A lo largo del primer semestre de 2026, la Secretaría de la Mujer realizó 210.556 atenciones y, de este monto, el 64 % tuvo relación con hechos de violencia. Además, 1.934 mujeres fueron víctimas de intento de feminicidio.

Puntualmente con los feminicidios y basándose en los registros de la Fiscalía, hubo 11 casos en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Usaquén, Chapinero, San Cristóbal y Usme.

En aras de generar conciencia sobre la violencia contra la mujer, se han impulsado estrategias. Una de estas, por ejemplo, es la Línea de Cuidado, la cual contó con la participación de más de 3.500 personas.