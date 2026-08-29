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Bogotá tendrá cierres viales el domingo 30 de agosto por Carrera de la Solidaridad: conozca cuáles son

La carrera tendrá como punto de salida y llegada al estadio El Campín y será una de las zonas más afectadas de la ciudad.

Cierres viales en bogotá 30 de agosto
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

agosto 29 de 2026
06:40 p. m.
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La carrera, que tendrá su inicio y final en el estadio El Campín, afectará una buena zona de la localidad de Teusaquillo durante las primeras horas de la mañana.

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El próximo domingo 30 de agosto, Bogotá vivirá la cuarta edición de la Carrera de la Solidaridad, que contará con cuatro distancias para que personas de todas las edades y capacidades físicas posibles, tengan la oportunidad de participar; las distancias serán las de 3K, 5K, 10K y 21K.

Para este evento, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó cierres viales en puntos de la calle 57, avenida carrera 30 o avenida NQS, avenida calle 53 y avenida carrera 60, entre otros. Además, recomendaron a los asistentes a la carrera llegar al evento en transporte público y no en carro particular.

Estos son todos los cierres que habrá en Bogotá el 30 de agosto

  • Calle 57A entre avenida carrera 30 o avenida NQS y carrera 27A, cierre total, 6:00 a. m. del domingo 30 de agosto de 2026 a 11:30 a. m. del domingo 30 de agosto de 2026.
  • Carrera 27A entre calle 57A y diagonal 61C, cierre total, 06:00 del domingo 30 de agosto de 2026 a 11:30 a. m. del domingo 30 de agosto de 2026.
  • Diagonal 61C entre avenida carrera 30 o avenida NQS y avenida carrera 24, cierre total, 6:00 a. m. del domingo 30 de agosto de 2026 a 11:30 a. m. del domingo 30 de agosto de 2026.
  • Avenida carrera 30 o avenida NQS, en la calzada occidental lenta, entre diagonal 61C y avenida calle 68, cierre total, 6:00 a. m. del domingo 30 de agosto de 2026 a 11:30 a. m. del domingo 30 de agosto de 2026.
  • Avenida carrera 30 (avenida NQS) (calzada occidental lenta) entre avenida calle 68 y calle 92, cierre total, 6:00 a. m. del domingo 30 de agosto de 2026 a 10:00 a. m. del domingo 30 de agosto de 2026.
  • Avenida carrera 24 (calzada occidental) entre calle 62 y diagonal 61C, cierre total, 6:00 a. m. del domingo 30 de agosto de 2026 a 11:30 a. m. del domingo 30 de agosto de 2026.
  • Transversal 28 (calzada occidental) entre diagonal 61C y calle 53B Bis, cierre total, 6:00 a. m. del domingo 30 de agosto de 2026 a 11:30 a. m. del domingo 30 de agosto de 2026.
  • Carrera 28 entre calle 53B Bis y avenida calle 53, cierre total, 06:00 a. m. del domingo 30 de agosto de 2026 a 11:30 a. m. del domingo 30 de agosto de 2026.
  • Avenida calle 53 (calzada norte) entre avenida carrera 60 y carrera 27, cierre total, 6:00 a. m. del domingo 30 de agosto de 2026 a 11:30 a. m. del domingo 30 de agosto de 2026. Avenida carrera 60 (ambas calzadas) entre la avenida calle 63 y la avenida calle 53, cierre total, 06:00 a. m. del domingo 30 de agosto de 2026 a 11:30 a. m. del domingo 30 de agosto de 2026.

Vías alternas para quienes circulen por la ciudad el domingo 30 de agosto

La Secretaría de Movilidad da las siguientes opciones para movilizarse por la ciudad en caso de transitar por sectores aledaños a la celebración del evento:

  • Avenida NQS en sentido sur a norte.
  • Avenida carrera 68 en. sentido norte a sur.
  • Avenida Rojas en sentidos norte a sur y sur a norte.
  • Avenida calle 68 en sentidos oriente a occidente y occidente a oriente.
  • Avenida calle 63 en sentidos oriente a occidente y occidente a oriente.
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