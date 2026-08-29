Nuevo temblor se sintió fuerte en Colombia hoy 29 de agosto de 2026
El movimiento telúrico se sintió cerca del volcán Puracé, en Cauca.
Nicolás Forero
04:56 p. m.
Este 29 de agosto de 2026, a las 4:21 de la tarde, se presentó un movimiento telúrico que estuvo cerca de alcanzar la magnitud de 4.0.
¿Dónde fue el epicentro? ¿En qué zonas se sintió? Descubra a continuación el reporte del Servicio Geológico Colombiano.
Así fue el fuerte temblor que se sintió en Colombia hoy 29 de agosto de 2026
- 4:21 a.m.
Epicentro: Totoró, Cauca.
Magnitud: 3.9.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Totoró (Cauca), a 19 de Puracé (Cauca) y a 25 de Silvia (Cauca).
¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 29 de agosto de 2026?
- 1:23 a.m.
Epicentro: Aldana, Nariño.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: A 3 kilómetros de Aldana (Nariño), a 6 de Cuaspud Carlosama (Nariño) y a 6 de Guachucal (Nariño).
- 2:10 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 141 kilómetros.
Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 11 de Aratoca (Santander).
- 3:39 a.m.
Epicentro: Istmina, Chocó.
Magnitud: 3.0.
Profundidad: 43 kilómetros.
Municipios cercanos: 26 kilómetros de Sipí (Chocó), a 53 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 56 de El Dovio (Valle del Cauca).
- 3:53 a.m.
Epicentro: Istmina, Chocó.
Magnitud: 2.8.
Profundidad: 40 kilómetros.
Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Sipí (Chocó), a 49 de Nóvita (Chocó) y a 54 de El Dovio (Valle del Cauca).
- 5:50 a.m.
Epicentro: Medio San Juan, Chocó.
Magnitud: 3.9.
Profundidad: 40 kilómetros.
Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Sipí (Chocó), a 45 de Nóvita (Chocó) y a 56 de El Dovio (Valle del Cauca).
- 7:20 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 135 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).
- 7:57 a.m.
Epicentro: Medio San Juan, Chocó.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 40 kilómetros.
Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Sipí (Chocó), a 45 de Nóvita (Chocó) y a 56 de El Dovio (Valle del Cauca).
- 8:06 a.m.
Epicentro: Sipí, Chocó.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 32 kilómetros.
Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Sipí (Chocó), a 45 de Nóvita (Chocó) y a 47 de El Dovio (Valle del Cauca).
- 8:06 a.m.
Epicentro: Istmina, Chocó.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 40 kilómetros.
Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Sipí (Chocó), a 47 de Nóvita (Chocó) y a 54 de El Dovio (Valle del Cauca).
- 8:49 a.m.
Epicentro: Istmina, Chocó.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 40 kilómetros.
Municipios cercanos: a 26 kilómetros de Sipí (Chocó), a 55 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 58 de El Dovio (Valle del Cauca).
- 8:58 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 141 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).
- 8:58 a.m.
Epicentro: Istmina, Chocó.
Magnitud: 3.1.
Profundidad: 43 kilómetros.
Municipios cercanos: a 29 kilómetros de Sipí (Chocó), a 50 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 55 de El Dovio (Valle del Cauca).
- 10:33 a.m.
Epicentro: Medio San Juan, Chocó.
Magnitud: 3.5.
Profundidad: 43 kilómetros.
Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Sipí (Chocó), a 45 de Nóvita (Chocó) y a 53 de El Dovio (Valle del Cauca).
- 12:09 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.7.
Profundidad: 136 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).
- 12:16 p.m.
Epicentro: Santa Helena del Opón, Santander.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 118 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Santa Helena del Opón (Santander), a 12 de Contratación (Santander) y a 14 de El Guacamayo (Santander).
- 12:28 p.m.
Epicentro: Sipí, Chocó.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 45 kilómetros.
Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Sipí (Chocó), a 48 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 49 de El Dovio (Valle Del Cauca).
- 1:23 p.m.
Epicentro: Medio San Juan, Chocó.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 40 kilómetros.
Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Sipí (Chocó), a 45 de Nóvita (Chocó) y a 55 de El Dovio (Valle del Cauca).
- 1:24 p.m.
Epicentro: Pueblo Rico, Risaralda.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 62 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Pueblo Rico (Risaralda), a 17 de Apía (Risaralda) y a 18 de Santuario (Risaralda).
- 1:55 p.m.
Epicentro: área de influencia del Volcán Galeras.
Magnitud: 2.7.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Nariño (Nariño), a 8 de Pasto (Nariño) y a 9 de La Florida (Nariño).
2:47 p.m.
Epicentro: Istmina, Chocó.
Magnitud: 3.2.
Profundidad: 49 kilómetros.
Municipios cercanos: a 28 kilómetros de Sipí (Chocó), a 48 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 54 de El Dovio (Valle del Cauca).
- 2:49 p.m.
Epicentro: Istmina, Chocó.
Magnitud: 2.7.
Profundidad: 49 kilómetros.
Municipios cercanos: a 31 kilómetros de Sipí (Chocó), a 48 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 54 de Riofrío (Valle del Cauca).
- 3:17 p.m.
Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 46 kilómetros.
Municipios cercanos: a 34 kilómetros de Sipí (Chocó), a 47 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 42 de Riofrío (Valle del Cauca).
- 4:56 p.m.
Epicentro. área de influencia del volcán Puracé.
Magnitud: 3.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Totoró (Cauca), a 19 de Puracé (Cauca) y a 24 de Silvia (Cauca).
- 5:09 p.m.
Epicentro: Totoró, Cauca.
Magnitud: 2.8.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Totoró (Cauca), a 19 de Puracé (Cauca) y a 24 de Silvia (Cauca).