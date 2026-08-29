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Nuevo temblor se sintió fuerte en Colombia hoy 29 de agosto de 2026

El movimiento telúrico se sintió cerca del volcán Puracé, en Cauca.

Nicolás Forero

agosto 29 de 2026
04:56 p. m.
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Este 29 de agosto de 2026, a las 4:21 de la tarde, se presentó un movimiento telúrico que estuvo cerca de alcanzar la magnitud de 4.0.

¿Dónde fue el epicentro? ¿En qué zonas se sintió? Descubra a continuación el reporte del Servicio Geológico Colombiano.

Así fue el fuerte temblor que se sintió en Colombia hoy 29 de agosto de 2026

  • 4:21 a.m.

Epicentro: Totoró, Cauca.

Magnitud: 3.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Totoró (Cauca), a 19 de Puracé (Cauca) y a 25 de Silvia (Cauca).

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¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 29 de agosto de 2026?

  • 1:23 a.m.

Epicentro: Aldana, Nariño.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: A 3 kilómetros de Aldana (Nariño), a 6 de Cuaspud Carlosama (Nariño) y a 6 de Guachucal (Nariño).

  • 2:10 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 11 de Aratoca (Santander).

  • 3:39 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: 26 kilómetros de Sipí (Chocó), a 53 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 56 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 3:53 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 40 kilómetros.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Sipí (Chocó), a 49 de Nóvita (Chocó) y a 54 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 5:50 a.m.

Epicentro: Medio San Juan, Chocó.

Magnitud: 3.9.

Profundidad: 40 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Sipí (Chocó), a 45 de Nóvita (Chocó) y a 56 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 7:20 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

  • 7:57 a.m.

Epicentro: Medio San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 40 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Sipí (Chocó), a 45 de Nóvita (Chocó) y a 56 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 8:06 a.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 32 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Sipí (Chocó), a 45 de Nóvita (Chocó) y a 47 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 8:06 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 40 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Sipí (Chocó), a 47 de Nóvita (Chocó) y a 54 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 8:49 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 40 kilómetros.

Municipios cercanos: a 26 kilómetros de Sipí (Chocó), a 55 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 58 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 8:58 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

  • 8:58 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 29 kilómetros de Sipí (Chocó), a 50 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 55 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 10:33 a.m.

Epicentro: Medio San Juan, Chocó.

Magnitud: 3.5.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Sipí (Chocó), a 45 de Nóvita (Chocó) y a 53 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 12:09 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

  • 12:16 p.m.

Epicentro: Santa Helena del Opón, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 118 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Santa Helena del Opón (Santander), a 12 de Contratación (Santander) y a 14 de El Guacamayo (Santander).

  • 12:28 p.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 45 kilómetros.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Sipí (Chocó), a 48 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 49 de El Dovio (Valle Del Cauca).

  • 1:23 p.m.

Epicentro: Medio San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 40 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Sipí (Chocó), a 45 de Nóvita (Chocó) y a 55 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 1:24 p.m.

Epicentro: Pueblo Rico, Risaralda.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 62 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Pueblo Rico (Risaralda), a 17 de Apía (Risaralda) y a 18 de Santuario (Risaralda).

  • 1:55 p.m.

Epicentro: área de influencia del Volcán Galeras.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Nariño (Nariño), a 8 de Pasto (Nariño) y a 9 de La Florida (Nariño).

2:47 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 49 kilómetros.

Municipios cercanos: a 28 kilómetros de Sipí (Chocó), a 48 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 54 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 2:49 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 49 kilómetros.

Municipios cercanos: a 31 kilómetros de Sipí (Chocó), a 48 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 54 de Riofrío (Valle del Cauca).

  • 3:17 p.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 46 kilómetros.

Municipios cercanos: a 34 kilómetros de Sipí (Chocó), a 47 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 42 de Riofrío (Valle del Cauca).

  • 4:56 p.m.

Epicentro. área de influencia del volcán Puracé.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Totoró (Cauca), a 19 de Puracé (Cauca) y a 24 de Silvia (Cauca).

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  • 5:09 p.m.

Epicentro: Totoró, Cauca.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Totoró (Cauca), a 19 de Puracé (Cauca) y a 24 de Silvia (Cauca).

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