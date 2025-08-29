¡Pilas! Estos son los cierres y desvíos que se presentarán en Bogotá por los conciertos de Silvestre Dangond
Este fin de semana programe sus rutas antes de salir de casa para que pueda llegar a tiempo y sus recorridos no se afecten.
Noticias RCN
10:09 a. m.
La capital se encuentra lista para recibir dos fechas consecutivas de la gira ‘El Último Baile Tour Silvestre y Juancho’ que reunirá a miles de fanáticos del artista vallenato. Por esto, durante el viernes 29 y el sábado 30 de agosto se presentarán diferentes cierres y desvíos por los tramos viales aledaños al Campín.
Cierres viales en Bogotá 29 y 30 de agosto
La Secretaría de Movilidad dio a conocer los diferentes cierres con los que los ciudadanos se encontrarán durante el viernes 29 hasta el domingo 31 de agosto a las 12:00 a.m.
- Cierre total de las dos calzadas de la transversal 28 entre la carrera 28 y la Av. calle 57 incluido el sendero peatonal del costado occidental. El sendero peatonal del costado oriental no se podrá ver afectado.
- Cierre total de las dos calzadas de la calle 53B Bis entre carrera 28 y Av. carrera 30 (Av. NQS), incluidos senderos peatonales Norte y Sur.
- Cierre total de la carrera 28 entre calle 53B Bis y calle 53B, se deberá implementar el carril de acceso controlado a los residentes de la transversal 28 (costado oriental), entre calle 53B Bis y Av. calle 57.
- Cierre total de la calle 57A entre la Av. NQS y acceso parqueadero Norte y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C, incluidos senderos peatonales de los dos costados.
- Cierre parcial del sendero peatonal oriental de la Av. NQS entre Calle 53B Bis y calle 57A, (la ubicación del vallado perimetral se deberá realizar al costado oriental de la ciclorruta, sin afectar la misma).
- Cierre del carril Oriental de la calzada Oriental de la Av. NQS (Av. Carrera 30) entre calle 53B y calle 57A; este carril deberá ser canalizado para los ciclistas que transiten por el sector el día del desarrollo de la actividad.
Desvíos en Bogotá durante el 29 y 30 de agosto
La institución también compartió los desvíos autorizados para facilitar la movilidad de los ciudadanos y no se genere una obstrucción en sus recorridos. Algunos de estos son:
- Los usuarios que transitan en sentido Sur – Norte por la Av. NQS y toman la calle 53B Bis al Oriente y la carrera 24 al Norte, deberán continuar al Norte por la Av. NQS – diagonal 61C al Oriente – Av. carrera 24 al Norte por donde se empalman con su recorrido habitual.
- Los usuarios que circulan en sentido sur – norte por la Av. NQS y toman la calle 53B Bis al oriente y calle 57 al oriente, deberán continuar al norte por la Av. NQS - diagonal 61C al Oriente – transversal 25 al sur – calle 57 al Oriente por donde se empalman con su recorrido habitual.
- Los usuarios que circulan en sentido Sur – Norte por la Av. NQS y toman la calle 57A al oriente deberán continuar al norte por la Av. NQS - diagonal 61C al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual.
- Los usuarios que circulan en sentido Sur – Norte por la Av. NQS y toman la calle 53B al Oriente podrán tomar la calle 51 al oriente – carrera 27 al Norte – calle 53 al Oriente y/o calle 53B al Oriente por donde se empalman con su recorrido habitual.
- Los usuarios que circulan en sentido Norte – Sur por la Av. carrera 24 o transversal 28 y desean tomar la Av. calle 53 al Occidente deberán tomar Transversal 25 al sur – Diagonal 53C al Oriente - carrera 24 al Sur – Av. calle 53 al Occidente por donde se empalman con su recorrido habitual.
- Los usuarios que circulan en sentido Oriente - Occidente por la Av. Calle 57 y toman la transversal 28 y carrera 28 al Sur y Av. Calle 53 al Occidente, deberán tomar la carrera 21 al Sur – Av. calle 53 al Occidente por donde se empalman con su recorrido habitual.