CANAL RCN
Colombia

¡Pilas! Estos son los cierres y desvíos que se presentarán en Bogotá por los conciertos de Silvestre Dangond

Este fin de semana programe sus rutas antes de salir de casa para que pueda llegar a tiempo y sus recorridos no se afecten.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
10:09 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La capital se encuentra lista para recibir dos fechas consecutivas de la gira ‘El Último Baile Tour Silvestre y Juancho’ que reunirá a miles de fanáticos del artista vallenato. Por esto, durante el viernes 29 y el sábado 30 de agosto se presentarán diferentes cierres y desvíos por los tramos viales aledaños al Campín.

Las rutas de Transmilenio que debe tener en cuenta para el concierto de Silvestre Dangond
RELACIONADO

Las rutas de Transmilenio que debe tener en cuenta para el concierto de Silvestre Dangond

Cierres viales en Bogotá 29 y 30 de agosto

La Secretaría de Movilidad dio a conocer los diferentes cierres con los que los ciudadanos se encontrarán durante el viernes 29 hasta el domingo 31 de agosto a las 12:00 a.m.

  • Cierre total de las dos calzadas de la transversal 28 entre la carrera 28 y la Av. calle 57 incluido el sendero peatonal del costado occidental. El sendero peatonal del costado oriental no se podrá ver afectado.
  • Cierre total de las dos calzadas de la calle 53B Bis entre carrera 28 y Av. carrera 30 (Av. NQS), incluidos senderos peatonales Norte y Sur.
  • Cierre total de la carrera 28 entre calle 53B Bis y calle 53B, se deberá implementar el carril de acceso controlado a los residentes de la transversal 28 (costado oriental), entre calle 53B Bis y Av. calle 57.
  • Cierre total de la calle 57A entre la Av. NQS y acceso parqueadero Norte y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C, incluidos senderos peatonales de los dos costados.
  • Cierre parcial del sendero peatonal oriental de la Av. NQS entre Calle 53B Bis y calle 57A, (la ubicación del vallado perimetral se deberá realizar al costado oriental de la ciclorruta, sin afectar la misma).
  • Cierre del carril Oriental de la calzada Oriental de la Av. NQS (Av. Carrera 30) entre calle 53B y calle 57A; este carril deberá ser canalizado para los ciclistas que transiten por el sector el día del desarrollo de la actividad.
Desgarrador relato de mamá y papá de Valeria Afanador: “Destrozaron una familia en segundos”
RELACIONADO

Desgarrador relato de mamá y papá de Valeria Afanador: “Destrozaron una familia en segundos”

Desvíos en Bogotá durante el 29 y 30 de agosto

La institución también compartió los desvíos autorizados para facilitar la movilidad de los ciudadanos y no se genere una obstrucción en sus recorridos. Algunos de estos son:

  • Los usuarios que transitan en sentido Sur – Norte por la Av. NQS y toman la calle 53B Bis al Oriente y la carrera 24 al Norte, deberán continuar al Norte por la Av. NQS – diagonal 61C al Oriente – Av. carrera 24 al Norte por donde se empalman con su recorrido habitual.
  • Los usuarios que circulan en sentido sur – norte por la Av. NQS y toman la calle 53B Bis al oriente y calle 57 al oriente, deberán continuar al norte por la Av. NQS - diagonal 61C al Oriente – transversal 25 al sur – calle 57 al Oriente por donde se empalman con su recorrido habitual.
  • Los usuarios que circulan en sentido Sur – Norte por la Av. NQS y toman la calle 57A al oriente deberán continuar al norte por la Av. NQS - diagonal 61C al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual.
  • Los usuarios que circulan en sentido Sur – Norte por la Av. NQS y toman la calle 53B al Oriente podrán tomar la calle 51 al oriente – carrera 27 al Norte – calle 53 al Oriente y/o calle 53B al Oriente por donde se empalman con su recorrido habitual.
  • Los usuarios que circulan en sentido Norte – Sur por la Av. carrera 24 o transversal 28 y desean tomar la Av. calle 53 al Occidente deberán tomar Transversal 25 al sur – Diagonal 53C al Oriente - carrera 24 al Sur – Av. calle 53 al Occidente por donde se empalman con su recorrido habitual.
  • Los usuarios que circulan en sentido Oriente - Occidente por la Av. Calle 57 y toman la transversal 28 y carrera 28 al Sur y Av. Calle 53 al Occidente, deberán tomar la carrera 21 al Sur – Av. calle 53 al Occidente por donde se empalman con su recorrido habitual.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Transmilenio

Cayó alias ‘Morrocoyo’ en TransMilenio: un presunto exintegrante del Frente Resistencia Tayrona de las AUC

Atlético Bucaramanga

Hincha del Atlético Bucaramanga que fue apuñalado en Barranquilla sigue sin ser trasladado a Santander

Cancillería

Hallazgos de la inspección a Cancillería por solicitud de residencia para Carlos Ramón González

Otras Noticias

Medicamentos

La SIC sancionó a tres mayoristas e IPS por subir precios de medicamentos hasta un 7.000 %

La SIC hizo hallazgos en tres sociedades que operan en Cali y Cúcuta, encargadas de distribuir y entregar medicamentos.

Artistas

Murió reconocido y emblemático compositor: la música está de luto

El compositor fue catalogado como uno de los grandes genios en el entorno del ballet y la ópera.

Redes sociales

Bruce Willis fue trasladado a un centro especializado para tratar su demencia

Dólar

Precio del dólar en Colombia hoy 29 de agosto de 2025: TRM y cotización actual

Millonarios

Sería un hecho: Millonarios ya tendría todo listo con este nuevo refuerzo