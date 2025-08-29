¡Pilas! Estos son los cierres y desvíos que se presentarán en Bogotá por los conciertos de Silvestre Dangond

La capital se encuentra lista para recibir dos fechas consecutivas de la gira ‘El Último Baile Tour Silvestre y Juancho’ que reunirá a miles de fanáticos del artista vallenato. Por esto, durante el viernes 29 y el sábado 30 de agosto se presentarán diferentes cierres y desvíos por los tramos viales aledaños al Campín.

Cierres viales en Bogotá 29 y 30 de agosto

La Secretaría de Movilidad dio a conocer los diferentes cierres con los que los ciudadanos se encontrarán durante el viernes 29 hasta el domingo 31 de agosto a las 12:00 a.m.

Cierre total de las dos calzadas de la transversal 28 entre la carrera 28 y la Av. calle 57 incluido el sendero peatonal del costado occidental. El sendero peatonal del costado oriental no se podrá ver afectado.

Cierre total de las dos calzadas de la calle 53B Bis entre carrera 28 y Av. carrera 30 (Av. NQS), incluidos senderos peatonales Norte y Sur.

Cierre total de la carrera 28 entre calle 53B Bis y calle 53B, se deberá implementar el carril de acceso controlado a los residentes de la transversal 28 (costado oriental), entre calle 53B Bis y Av. calle 57.

Cierre total de la calle 57A entre la Av. NQS y acceso parqueadero Norte y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C, incluidos senderos peatonales de los dos costados.

Cierre parcial del sendero peatonal oriental de la Av. NQS entre Calle 53B Bis y calle 57A, (la ubicación del vallado perimetral se deberá realizar al costado oriental de la ciclorruta, sin afectar la misma).

Cierre del carril Oriental de la calzada Oriental de la Av. NQS (Av. Carrera 30) entre calle 53B y calle 57A; este carril deberá ser canalizado para los ciclistas que transiten por el sector el día del desarrollo de la actividad.

Desvíos en Bogotá durante el 29 y 30 de agosto

La institución también compartió los desvíos autorizados para facilitar la movilidad de los ciudadanos y no se genere una obstrucción en sus recorridos. Algunos de estos son: