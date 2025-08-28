Las rutas de Transmilenio que debe tener en cuenta para el concierto de Silvestre Dangond

La capital se vestirá de vallenato durante los próximos días por lo que el gran festín estará a cargo del cantante Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella. Por esto, la Alcaldía de Bogotá compartió la programación oficial para tener en cuenta y optimizar la movilidad durante las dos jornadas que reunirán a miles de bogotanos para disfrutar del importante espectáculo.

RELACIONADO Contraloría advierte que no hay recursos para implementar decisiones de la JEP

Rutas de Transmilenio para ir al concierto de Silvestre

El viernes 29 de agosto y el sábado 30 de agosto el Estadio El Campín será el escenario oficial del cantante Silvestre Dangond como parte de su gira ‘El último baile Tour 2025’ con la que ya ha visitado un amplio número de escenarios. Por esto, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones para que los fanáticos pueden movilizarse, de manera óptima, y disfruten de una experiencia segura y rápida.

Para arribar en el estadio, el sistema transporte ofrece 13 rutas troncales en las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN, en la troncal de la avenida NQS Central, con una operación en el horario habitual de los días viernes y sábados (4, B72, C25, C30, D21, G 30, H21, H72, L25, B11, E42, G11 y G42).

También, estarán disponibles los buses zonales o SITP por medio de 23 rutas que estarán habilitadas a los alrededores el estadio. Estos darán coberturas estratégicas en las calles 63 y 53, carrera 24 y la avenida NQS.

RELACIONADO Hotel Portobelo respondió a resultados de la autopsia a la familia muerta en sus habitaciones en San Andrés

Servicios de Transmilenio al salir del concierto de Silvestre

Así mismo, la empresa habilitará el servicio en las estaciones Movistar Arena y Campín - UAN con distintas rutas habilitadas a los portales: 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, El Dorado, Norte y Américas.

Según la Alcaldía, los despachos de dichos servicios serán ajustados según la demanda durante la salida del evento y no habrá ampliación para los servicios de alimentación y SITP. Dichos servicios estarán disponibles durante los dos días del espectáculo.

Así mismo, se insta a los asistentes a poseer su tarjeta personalizada y previamente cargada para poder ingresar al sistema de transporte.