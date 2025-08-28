CANAL RCN
Colombia

Las rutas de Transmilenio que debe tener en cuenta para el concierto de Silvestre Dangond

Conozca la programación oficial del evento para llegar y salir del Estadio El Campín.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 28 de 2025
09:56 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La capital se vestirá de vallenato durante los próximos días por lo que el gran festín estará a cargo del cantante Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella. Por esto, la Alcaldía de Bogotá compartió la programación oficial para tener en cuenta y optimizar la movilidad durante las dos jornadas que reunirán a miles de bogotanos para disfrutar del importante espectáculo.

Contraloría advierte que no hay recursos para implementar decisiones de la JEP
RELACIONADO

Contraloría advierte que no hay recursos para implementar decisiones de la JEP

Rutas de Transmilenio para ir al concierto de Silvestre

El viernes 29 de agosto y el sábado 30 de agosto el Estadio El Campín será el escenario oficial del cantante Silvestre Dangond como parte de su gira ‘El último baile Tour 2025’ con la que ya ha visitado un amplio número de escenarios. Por esto, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones para que los fanáticos pueden movilizarse, de manera óptima, y disfruten de una experiencia segura y rápida.

Para arribar en el estadio, el sistema transporte ofrece 13 rutas troncales en las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN, en la troncal de la avenida NQS Central, con una operación en el horario habitual de los días viernes y sábados (4, B72, C25, C30, D21, G 30, H21, H72, L25, B11, E42, G11 y G42).

También, estarán disponibles los buses zonales o SITP por medio de 23 rutas que estarán habilitadas a los alrededores el estadio. Estos darán coberturas estratégicas en las calles 63 y 53, carrera 24 y la avenida NQS.

Hotel Portobelo respondió a resultados de la autopsia a la familia muerta en sus habitaciones en San Andrés
RELACIONADO

Hotel Portobelo respondió a resultados de la autopsia a la familia muerta en sus habitaciones en San Andrés

Servicios de Transmilenio al salir del concierto de Silvestre

Así mismo, la empresa habilitará el servicio en las estaciones Movistar Arena y Campín - UAN con distintas rutas habilitadas a los portales: 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, El Dorado, Norte y Américas.

Según la Alcaldía, los despachos de dichos servicios serán ajustados según la demanda durante la salida del evento y no habrá ampliación para los servicios de alimentación y SITP. Dichos servicios estarán disponibles durante los dos días del espectáculo.

Así mismo, se insta a los asistentes a poseer su tarjeta personalizada y previamente cargada para poder ingresar al sistema de transporte.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

JEP

Contraloría advierte que no hay recursos para implementar decisiones de la JEP

San Andrés

Hotel Portobelo respondió a resultados de la autopsia a la familia muerta en sus habitaciones en San Andrés

Guaviare

Delegados de Mininterior y la Oficina del Comisionado de Paz llegaron a El Retorno para negociar la liberación de militares

Otras Noticias

Luis Díaz

La impresionante chilena de Luis Díaz de la que hablan en Múnich

El Bayern Múnich pidió colgar la impresionante acción de Luis Díaz en el Museo de Louvre.

Yina Calderón

Yina Calderón vuelve a generar rumores sobre su posible gusto por Westcol

La creadora de contenido sorprendió a sus fanáticos al hacer contundentes declaraciones sobre el antioqueño.

Dólar

Dólar en Colombia hoy 28 de agosto: así abrió la divisa y esta es la TRM

Redes sociales

Estrella de TikTok falleció a sus 28 años tras luchar contra una complicada enfermedad

Enfermedades

Detectan el primer caso en humanos del gusano barrenador: ¿en dónde se encontró?