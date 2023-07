Los homicidios en Cali siguen aumentando: 576 en lo corrido de este año

La situación de inseguridad en varias ciudades del país parece no mermar y lejos de ser controlada por las autoridades, por el contrario van en aumento los delitos. Por ejemplo en Cali, la cifra de homicidios es bastante preocupante para los ciudadanos, pues en lo corrido del año ya se ha evidenciado un incremento del 5.1% con respecto al 2022.

Es una realidad bastante lamentable y no cuestión de percepción. Del primero al 23 de julio se han registrado 63 homicidios, 18 casos más del mismo periodo en el año anterior.

En total, durante el presente año se han reportado 576 homicidios entre el primero de enero hasta el 23 de julio, esto según cifras de un informe presentado por el Observatorio Cali Cómo Vamos.

Las cifras son las siguientes: Homicidios aumentaron en un 5.1%, en comparación al mismo periodo del año pasado; hurtos se han reportado un total de 13.717, lo que hace que las denuncias diarias sean de 67 casos.

Pero no solo los homicidios son los delitos más frecuentes de la ciudad. El hurto también ha aumentado en gran parte y quienes más sufren son los motociclistas, pues frecuentemente son intimidados por delincuentes en sus vehículos y los despojan de todas sus pertenencias.

Una de las más de 13.000 víctimas de robo este año en Cali habló con Noticias RCN: “Me intimidan, me dicen que le pase la moto con muchas groserías, me amenazan con arma de fuego entonces yo me bajo de la moto y les entrego las llaves.

Las autoridades caleñas tienen un reto bastante importante en lo que resta del año para poder controlar los delitos en la ciudad. La inseguridad está disparada en la capital del Valle del Cauca y parece no tener remedio, por lo que los ciudadanos viven diariamente atemorizados de ser abordados por criminales.