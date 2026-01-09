Cifras de reclutamiento y trata de personas en Bogotá son alarmantes: no son solo un problema en las regiones

El reclutamiento forzado y la trata de personas no son un problema único de las regiones. Las cifras de ambos delitos han ido en aumento desde el 2025 en Bogotá, según alertó el concejal Julián Sastoque.

Al consultar el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), encontró que en la ciudad hay 62 noticias criminales por desapariciones, presuntamente relacionadas con el reclutamiento forzado.

“El dato”, según se lee en un informe que realizó el cabildante junto a su equipo, “rompe el mito de que el reclutamiento solo se presenta en zonas de conflicto, no en ciudades como Bogotá. Estas 62 investigaciones apuntan a personas que pudieron desaparecer en contextos de reclutamiento al interior de la ciudad, una realidad que, hasta ahora, casi no figuraba en el debate distrital”.

¿Qué hay de la trata de personas en el distrito capital?

El panorama es igualmente preocupante al revisar las cifras de trata de personas en la ciudad. En 2025 fueron 202 los casos registrados y entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2026, 144. Para un total de 346 en el último año y medio.

Reportes por presuntos casos de trata de personas han llegado de localidades como Usme, Kennedy, Santa Fe, Fontibón, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo y San Cristóbal; lo que ha llevado al concejal Sastoque a advertir:

“Nos acostumbramos a creer que el reclutamiento y la trata son problemas de otras regiones, y estas cifras demuestran que ya están tocando la puerta de Bogotá. No podemos normalizar que en Kennedy o en Usme desaparezcan personas”.

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Ambos delitos y la respuesta institucional serán analizados en el Concejo de la ciudad:

Para analizar las cifras de los últimos años y la manera en la que ha estado respondiendo la ciudad a las denuncias realizadas por trata de personas y reclutamiento forzado, Sastoque citará a debate de control político en el Concejo de Bogotá.

Hasta entonces, recordó que “existen canales gratuitos y anónimos para denunciar: la línea 122 de la Fiscalía, la línea 123 de la Policía, la línea 141 del ICBF para menores de edad y la Línea Nacional contra la Trata 01 8000 52 20 20 (también por WhatsApp: 321 548 5090)”.