Robo en Bogotá: delincuentes se llevaron $815 millones en cosméticos y terminaron revendiéndolos en el centro

Una millonaria mercancía que había sido hurtada de una droguería en la localidad de Suba terminó siendo localizada en varios establecimientos comerciales del centro de Bogotá.

RELACIONADO Taxista se negó a realizar una carrera y terminó asesinado durante una riña en Bogotá

El caso comenzó con un violento atraco en el que varios delincuentes, señalados por las autoridades como ciudadanos venezolanos, habrían intimidado con armas de fuego a los trabajadores del establecimiento para apoderarse de cerca de 1.000 productos dermocosméticos.

La mercancía, de acuerdo con la Policía Nacional, estaba avaluada en aproximadamente 815 millones de pesos.

¿Cómo encontraron los productos que habían sido robados?

Tras conocer el robo, las autoridades recibieron información de la ciudadanía sobre la posible presencia de los productos en el sector de Plaza España, en el centro de la capital.

A partir de estos datos, se puso en marcha un operativo para establecer dónde estaba siendo comercializada la mercancía. En coordinación con diferentes entidades del Distrito, se intervinieron seis establecimientos comerciales dedicados a la venta de productos dermatológicos en el sector.

Durante las inspecciones, los uniformados encontraron artículos que correspondían a los que habían sido reportados como hurtados en la droguería de Suba.

En total, las autoridades lograron recuperar 970 unidades de productos dermocosméticos, evitando que continuaran siendo comercializados en estos establecimientos.

¿Hubo capturas tras hallar los productos robados?

Durante el procedimiento fueron capturadas cuatro personas, quienes, según la investigación, se desempeñaban como propietarios y administradores de los establecimientos intervenidos.

Los detenidos deberán responder por el delito de receptación, conducta relacionada con adquirir, almacenar, comercializar o poner en circulación bienes que provienen de una actividad delictiva, cuando se cumplen los elementos establecidos por la ley.

Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para que se adelante el proceso judicial correspondiente.

¿Quiénes estarían detrás del millonario robo?

La investigación no termina con estas capturas. De acuerdo con la Policía, ya fueron identificados los presuntos responsables del atraco cometido en la droguería de Suba.

Las autoridades sostienen que estos individuos harían parte de una estructura delincuencial dedicada al hurto de productos en droguerías del norte de Bogotá.

Ahora los investigadores buscan establecer cómo operaba esta organización, qué otros establecimientos habrían sido afectados y cuál era el recorrido que seguían los productos desde el momento del robo hasta su llegada a los comercios donde finalmente eran revendidos.