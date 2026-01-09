Revelan detalles de cómo encontraron el cuerpo de la niña autista desaparecida en Antioquia

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Michelle Dayana, la niña de seis años reportada desaparecida desde el lunes 24 de agosto en Buriticá, Antioquia, avanzan las investigaciones sobre las circunstancias de su muerte.

Las autoridades esperan el dictamen de Medicina Legal para determinar las causas del deceso.

El cuerpo de la niña fue hallado en avanzado estado de descomposición. Las autoridades investigan cómo pudo llegar hasta la zona boscosa en la que fue encontrada.

Detalles de cómo encontraron el cuerpo de Michelle Dayana

Un campesino de la zona alertó a las autoridades tras descubrir la camisa con la que habría estado vestida Michelle el día de su desaparición en la vereda Aguacatala, ubicada a tres kilómetros de su residencia.

El cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición, con la misma ropa con la que la niña fue vista por última vez.

El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía de Antioquia, se refirió a los cuestionamientos sobre la distancia entre el hogar de la niña y el lugar del hallazgo de su cuerpo:

Es muy probable que la niña o el cuerpo no haya llegado por propios medios a este punto donde fue encontrado, porque son tres kilómetros y en una zona que es bastante agresiva.

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Michelle Dayana se habría perdido en otras ocasiones

Michelle Dayana, quien estaba próxima a cumplir siete años, padecía autismo y epilepsia.

Su madre había informado a las autoridades sobre episodios previos de extravío, indicó el coronel.

Era normal que la niña se perdiera de un día para otro. Una tarde y aparecía el otro día, tal vez por tener una condición de autismo y demás. Era como la tercera o cuarta vez que la niña se había perdido.

Las autoridades manejan dos líneas de investigación, una relacionada con la condición de salud de la menor, considerando sus patologías preexistentes, y otra que no descarta una causa criminal debido a la distancia y características del terreno donde fue hallada.

El gobernador de Antioquia viajó hacia Buriticá, donde se decretaron tres días de duelo.

El cuerpo de Michelle Dayana fue trasladado a la sede regional de Medicina Legal en Medellín, donde se realizan las pruebas forenses que determinarán con exactitud las causas de su fallecimiento y aportarán elementos clave para el esclarecimiento del caso.