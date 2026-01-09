Advierten riesgo para la economía tras presentar el Presupuesto Nacional para el 2027

Una fuerte advertencia económica llegó este martes al Congreso durante la presentación del Presupuesto General de la Nación para 2027.

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez, aseguró ante las comisiones económicas que Colombia necesita reducir su nivel de endeudamiento para evitar que las finanzas públicas lleguen a un punto insostenible.

El proyecto presentado asciende a $634,9 billones y, según el Gobierno, refleja de manera más clara la situación financiera que atraviesa el país.

¿Cuál fue la advertencia que lanzó el ministro de Hacienda?

El ministro explicó que las consecuencias no se quedarían únicamente en las cuentas del Estado.

Según Gómez, una crisis de pago podría provocar una devaluación acelerada del peso, lo que significaría una pérdida rápida del valor de la moneda frente a otras divisas.

A esto se sumaría un freno brusco de la actividad económica que, de acuerdo con su advertencia, podría desembocar en una recesión.

Rápidamente, el nivel de la deuda pública se haría insostenible y el país entraría en un escenario de crisis de pago.

Por eso, el Gobierno sostiene que el presupuesto debe ser aprobado como parte del camino para ordenar las finanzas públicas y evitar que la situación se agrave.

¿Qué dijeron los congresistas sobre el presupuesto?

La presentación generó posiciones divididas en las comisiones económicas.

Los sectores de oposición cuestionaron las cifras y el manejo que el Gobierno plantea para las finanzas nacionales.

Mientras tanto, congresistas cercanos al Gobierno respaldaron el proyecto y destacaron que las cuentas están siendo presentadas de manera transparente.

Entre quienes defendieron la propuesta estuvo la senadora Sara Castellanos, del partido Salvación Nacional, quien aseguró que el aumento del presupuesto no necesariamente significa que se esté incrementando el gasto de manera irresponsable.

No es que se está aumentando descaradamente, es que se está mostrando las cosas como son.

También destacó que, según su interpretación del proyecto, no se están planteando nuevos impuestos y que existe una apuesta por un manejo responsable de la deuda.

Congresistas están pidiendo otra ley antes de aprobar el presupuesto

Aunque algunos sectores respaldaron la presentación, también surgió una condición importante dentro del debate.

Los congresistas solicitaron al Gobierno explicar primero cómo funcionará la ley fiscal que acompañará el presupuesto, antes de aprobar definitivamente el monto de los recursos para 2027.

Finalmente, el Congreso tiene como fecha límite el 15 de septiembre para aprobar el Presupuesto General de la Nación.