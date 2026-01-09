Videos inéditos de la mujer que habría sido el señuelo para asesinar a profesor hallado en una maleta

En las últimas horas fueron capturados ocho presuntos integrantes del Tren de Aragua señalados de asesinar al profesor de educación física Kevin Santiago Ángel, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una maleta, el pasado 22 de mayo en la localidad de Kennedy, Bogotá.

Videos de cámaras de seguridad obtenidos por Noticias RCN revelan los momentos previos al crimen.

Las imágenes muestran cómo el 20 de mayo, a las 6:05 de la tarde, dos presuntos miembros de de la organización criminal aparecen en el sector, así como una mujer identificada como Alondra.

Ella sería la encargada de servir como señuelo para engañar al profesor, y un hombre conocido como alias Emiro, quien porta una camisa azul en el clip, quien habría dado las órdenes para asesinarlo.

Cronología de cómo engañaron, asesinaron y abandonaron el cuerpo del profesor

A las 8:29 de la noche del 20 de mayo el profesor Kevin Santiago Ángel llega a un fruver para encontrarse con Alondra en una cita acordada en una vivienda del sector. Esta sería la última imagen con vida del docente.

20 minutos después, a las 8:50 de la noche, Alondra sale sola de la casa portando dos teléfonos celulares, uno de ellos perteneciente a la víctima, y se reúne con Emiro.

Según la Unidad Especial de Investigaciones para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales de la Fiscalía, los captores estaban utilizando las cuentas bancarias del profesor tras su muerte.

A las 2:05 de la madrugada del día siguiente, tres hombres salen de la misma vivienda con una maleta que contenía el cuerpo del docente. Los restos fueron abandonados en un botadero donde fueron hallados días después.

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La insólita razón por la que habrían asesinado al profesor Kevin Santiago Ángel

La investigación apunta a que el móvil del crimen habría sido el trabajo social que realizaba el profesor Kevin Santiago Ángel en la localidad de Kennedy.

El docente organizaba torneos deportivos y actividades recreativas que apartaban a jóvenes de las drogas, lo que habría generado molestia en la célula criminal que opera en la zona.

Los ocho capturados, entre ellos Alondra, serán judicializados por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, porte y tráfico de estupefacientes, y porte y tráfico de armas de fuego.