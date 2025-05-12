CANAL RCN
VIDEO | Municipio habría encerrado a perros callejeros entre su excremento para que no los vieran durante las fiestas

Defensores de animales y autoridades departamentales exigen explicaciones inmediatas al alcalde de Cucunubá, Mario Alexander Bello.

Perros enjaulados en Cucunuba
Foto: Andrea Padilla / X

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
07:43 p. m.
Habitantes del municipio de Cucunubá, Cundinamarca, denunciaron que la administración local habría ordenado recoger a los perros sin hogar para mantenerlos ocultos durante las celebraciones de Expo Lana.

La indignación creció al conocerse un video donde aparecen varios animales confinados en jaulas diminutas, rodeados de suciedad y sin condiciones básicas de bienestar.

La plataforma animalista ALTO difundió la denuncia y las imágenes, lo que atrajo la atención de defensores de animales y autoridades a nivel departamental.

Video reveló a perros encerrados con su excrementos por fiestas en Cucunubá

En el video divulgado se observan aproximadamente cinco perros enjaulados, sin posibilidad de moverse con libertad.

Las jaulas son tan estrechas que los animales no pueden recostarse y, en varios casos, deben permanecer de pie sobre sus propios desechos. El piso está cubierto de excremento.

Según habitantes del municipio, los caninos habrían sido recogidos por orden directa de la Alcaldía para mantenerlos fuera de la vista de los visitantes durante las festividades, una práctica que califican como cruel e injustificada.

Afirman que los animales llevan días en ese estado, sin atención y sin condiciones mínimas de salubridad.

La denuncia llegó rápidamente a instancias nacionales y provocó una reacción de la senadora Andrea Padilla, reconocida defensora de los derechos animales. En su mensaje público, cuestionó duramente al alcalde Mario Alexander Bello, preguntándole

¿Con qué derecho encarcelan a perritos comunitarios?

La senadora insistió en que la obligación legal y ética de cualquier administración municipal es esterilizar, vacunar y garantizar bienestar, no esconder ni confinar a animales indefensos. Su mensaje cerró con un llamado a exigir transparencia y a recordar que “nada es más peligroso que una persona mala con un poquito de poder”.

Autoridades responden al video de los perros encerrados en jaulas en Cucunubá

La presión motivó la intervención del Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca, que se trasladó al lugar para verificar la situación.

En su reporte, la entidad confirmó que los animales no estaban en condiciones adecuadas de bienestar, ratificando que las jaulas no cumplían estándares mínimos y que el confinamiento era incompatible con la protección animal.

Durante la visita, las autoridades liberaron dos de los caninos que ya estaban esterilizados y exigieron a la Alcaldía esterilizar a los tres restantes. Además, impusieron el compromiso formal de mejorar de inmediato las condiciones de los animales, advirtiendo que continuarán haciendo seguimiento.

