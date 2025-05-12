Vecinos del volcán Puracé se mantienen alerta con la guardia indígena, la radio y alarmas en el territorio

El volcán Puracé completa seis días bajo alerta naranja y monitoreo constante del Servicio Geológico Colombiano (SGC); sin embargo, los vecinos del sector se han encontrado con albergues vacíos, que no pueden garantizar su permanencia en caso de una eventual erupción.

Por el contrario, estrategias comunitarias, del la Defensa Civil y la Gobernación del Cauca han empezado a consolidarse y dar un poco de tranquilidad a quienes viven menos de 25 kilómetros del cráter.

Estrategias con las que locales se mantienen alerta:

La guardia indígena, por ejemplo, mantiene cerrados los accesos al volcán para evitar el ingreso de personas ajenas a la comunidad o “curiosos”, que podrían poner su vida en riesgo.

Según explicó Jesús Quirá, alguacil guardia del municipio de Puracé, “es para evitar que suban al volcán; ya que, en ocasiones, hay personas que han querido subir por curiosidad. Como cabildo hacemos ese control, para evitar que la emergencia llegue a ser mayor”.

Pero no es todo. La gobernación del Cauca implementó un sistema de vigías con radio, GPS y alarmas en puntos estratégicos de la región, que permiten advertir a los habitantes de la zona en tiempo real, logrando una respuesta oportuna.

“Contamos con un software con el que hacemos un estudio técnico con georeferenciación, para destinar que vigías son clave para una pronta respuesta ante una emergencia”, explicó el ingeniero de la Gobernación, Jhonatan Valencia Abonía.

La radio mantiene en sintonía a los habitantes de la región:

Finalmente, para asegurarse de llegar a todos los habitantes que podrían verse afectados por la actividad del volcán Puracé, la Defensa Civil instaló una emisora portátil. De acuerdo con su directora nacional, Ana Milena Mejía:

“De allí la idea es que se transmitan las decisiones que se vienen comunicando, que se transmitan los boletines del Sistema Geológico Colombiano”, cada que se cuente con nueva información.