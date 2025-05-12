CANAL RCN
Visita de la Policía a un bar en Bogotá resultó con sorpresa: encontraron a niño de 9 años

El establecimiento fue cerrado temporalmente. Además, la mamá y el papá tuvieron que comprometerse a cuidar correctamente al menor.

Niño de 9 años en un bar de Bogotá.
Niño de 9 años en un bar de Bogotá. Foto: Secretaría de Seguridad.

diciembre 05 de 2025
07:26 p. m.
En las últimas horas, las autoridades en Bogotá realizaron una inesperada visita en los bares de una frecuentada zona. Se llevaron una sorpresa.

El operativo se desarrolló en Las Ferias, localidad de Engativá. En una tienda había varias personas compartiendo y tomando licor, algo normal. Sin embargo, los uniformados se toparon con un menor de edad.

Niño estaba acompañando a su papá que estaba tomando cerveza

Había un niño de nueve años acompañando a su papá, quien estaba tomando cerveza. La Policía pidió que la mamá llegara al lugar y se hiciera cargo. Al mismo tiempo, sellaron el local e incautaron armas blancas.

El papá y la madre del joven se comprometieron a no volver a llevarlo a sitios de esta categoría. El hecho de que, a tan corta edad estén rodeados de licor, implica un riesgo grande y una violación a la norma.

“Ustedes pueden compartir, pero no con el menor. Esto es más por sus derechos que por los de ustedes”, esto le dijo uno de los policías a los presentes.

¿De cuánto pudo ser la multa para el bar?

Cuando ocurren esta clase de situaciones, el Bienestar Familiar cita a los papás y mamás para entregarles al joven. Sin embargo, primero deben firmar unos compromisos con los que se garanticen los derechos.

Ahora bien, esto ocurre cuando es la primera vez. Si el problema es constante, las medidas son más robustas y hay un seguimiento sobre el bienestar que le brindan al niño.

Para ello, psicólogos, trabajadores sociales y funcionarios del Bienestar Familiar hacen visitas domiciliarias, entrevistas y evaluaciones. En caso de que el factor de riesgo se mantenga, cabe la posibilidad que la custodia se pierda.

Con respecto al futuro de los locales. Aparte del cierre temporal, acarrea una multa de 759.200 pesos, lo que se traduce en una tipo 4. Dependiendo de lo que se encuentre, puede incrementarse.

