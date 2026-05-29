Ciudad anuncia traslados gratuitos en bus para garantizar el voto de sus habitantes en primera vuelta

El transporte no será un impedimento para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en la jornada electoral de este domingo 31 de mayo o, al menos no en el Eje Cafetero.

En un esfuerzo conjunto que ha venido realizándose en tiempo de elecciones los últimos veinte años, el departamento de Risaralda retomará la “Ruta de la Democracia”, una estrategia pionera a nivel nacional en la que busetas de empresas privadas realizarán rutas circulares de manera gratuita, para trasladar a los votantes de Pereira y Dosquebradas, de ida y vuelta, a los principales puntos de votación.

¿Cómo identificar los buses que realizarán traslados gratuitos el 31 de mayo?

La iniciativa, que mantiene un carácter neutral sobre los opcionados a ocupar la Presidencia en el periodo 2026 - 2030, permitirá a los habitantes de ambos municipios abordar sin pagar el pasaje y, una vez depositado su voto, regresar al mismo paradero donde fueron recogidos, con la absoluta garantía de que el programa no respalda la candidatura de ninguno de los aspirantes en contienda.

Para facilitar su identificación frente a los usuarios, todos los buses vinculados al programa portarán de forma visible un letrero en su parabrisas con el nombre de la campaña: “Rutas de la Democracia”.

Detrás de este engranaje logístico se encuentra la alianza entre empresas transportadoras privadas y el Área Metropolitana Centro-Occidente de Pereira. La operación comenzará a las 7:30 de la mañana y se extenderá de forma ininterrumpida hasta las 4:00 de la tarde, hora en la que cierran las urnas.

Autoridades anuncian siete rutas distintas entre Pereira y Dos Quebradas:

Claudia Cárdenas, directora del Área Metropolitana de Pereira, detalló en diálogo con Noticias RCN el alcance de la cobertura para la jornada del domingo 31 de mayo, precisando que los automotores mantendrán una frecuencia estimada de paso de media hora entre los municipios hermanos de Pereira y Dosquebradas. Su propósito, en palabras de la funcionaria, es "transportar, trasladar y garantizar el desplazamiento de los ciudadanos para que puedan ejercer su derecho al voto".

La red de movilidad gratuita constará de siete trayectos estratégicos que interconectarán las zonas residenciales más populosas con los puntos de votación. Los recorridos programados para toda la jornada enlazarán las rutas: 1. CAM de Dosquebradas – Gobernación, 2. El Remanso – Guayabal – Gobernación, 3. Comuna del Café – Gobernación, 4. Villa Verde – Gobernación, 5. Montelíbano – Gobernación, 6. Los Pinos – La Graciela y 7. Los Pinos – Frailes.