ATENCIÓN | Liberan al hijo del exalcalde de Tame, Arauca: estos son los detalles
La liberación fue liderada por una comisión de la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y la Iglesia Católica.
Noticias RCN
mayo 29 de 2026
05:22 p. m.
05:22 p. m.
Este viernes 29 de mayo se dio una importante noticia: fue liberado Alfredo Iván Guzmán, hijo de Alfredo Guzmán, exalcalde de Tame, Arauca.
La liberación fue llevada a cabo bajo la intermediación de la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y la Iglesia Católica.
Las autoridades precisaron que el grupo armado lo interceptó cuando se dirigía al barrio Villa Maestro.
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