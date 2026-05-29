ATENCIÓN | Liberan al hijo del exalcalde de Tame, Arauca: estos son los detalles

Este viernes 29 de mayo se dio una importante noticia: fue liberado Alfredo Iván Guzmán, hijo de Alfredo Guzmán, exalcalde de Tame, Arauca.

La liberación fue llevada a cabo bajo la intermediación de la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y la Iglesia Católica.

Las autoridades precisaron que el grupo armado lo interceptó cuando se dirigía al barrio Villa Maestro.

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