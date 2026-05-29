CANAL RCN
Colombia

ATENCIÓN | Liberan al hijo del exalcalde de Tame, Arauca: estos son los detalles

La liberación fue liderada por una comisión de la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y la Iglesia Católica.

Liberan al hijo del exalcalde de Tame, Arauca.
Liberan al hijo del exalcalde de Tame, Arauca. Foto: Defensoría.

Noticias RCN

mayo 29 de 2026
05:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este viernes 29 de mayo se dio una importante noticia: fue liberado Alfredo Iván Guzmán, hijo de Alfredo Guzmán, exalcalde de Tame, Arauca.

ELN se atribuye el secuestro del hijo de exalcalde de Tame, Arauca
RELACIONADO

ELN se atribuye el secuestro del hijo de exalcalde de Tame, Arauca

La liberación fue llevada a cabo bajo la intermediación de la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y la Iglesia Católica.

 

Las autoridades precisaron que el grupo armado lo interceptó cuando se dirigía al barrio Villa Maestro.

Noticia en desarrollo. En minutos, más detalles …

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad en Bogotá

VIDEO | Tesla grabó en primer plano a ladrón que rompió un vidrio para robar un vehículo en Bogotá

Defensoría del Pueblo

Fuerte llamado de la Defensoría al Gobierno a pocos días de las elecciones: “Falta de neutralidad”

Bogotá

Estudiante fue atacada por un ladrón cuando iba para el colegio: intentó apuñalarla en el cuello

Otras Noticias

Artistas

Luto: murió leyenda del periodismo deportivo

El periodista falleció el miércoles 27 de mayo, a sus 84 años.

La casa de los famosos

Así será la gran final de La casa de los famosos Colombia: hora y dónde ver EN VIVO

La casa de los famosos Colombia llega a su gran final este 29 de mayo. Conozca la hora, dónde ver la gala EN VIVO y quiénes son los finalistas que buscan los $400 millones.

Giro de Italia

🔴Egan Bernal enfrenta el último gran reto del Giro: hora y canal para ver la etapa 20 EN VIVO

Elecciones en Colombia

Esta es la dura multa por incumplir la ley seca en las elecciones presidenciales de 2026

Elecciones presidenciales 2026

3 de cada 10 personas evitan hablar de política para no pelear con sus familiares