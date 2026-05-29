Fuerte llamado de la Defensoría al Gobierno a pocos días de las elecciones: “Falta de neutralidad”

Este viernes 29 de mayo, se instaló la Misión de Observación Internacional de las Elecciones Colombia 2026. Quedan dos días para que se lleven a cabo los comicios de primera vuelta.

El país acudirá a las urnas el domingo 31 de mayo. La carrera por llegar a la Casa de Nariño la protagonizan Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Roy Barreras, Claudia López, Santiago Botero, Mauricio Lizcano, Miguel Uribe Londoño, Sondra Macollins y el general Gustavo (r) Matamoros.

La violencia en la época electoral

Por eso, la defensora Iris Marín hizo un balance de cómo está el país de cara a la cita electoral. Preocupa, por un lado, que hay 82 municipios en un llamado de acción inmediata.

Este es el nivel más alto y genera atención que en febrero el reporte era de 69. Es decir, en un par de meses hubo un aumento considerable. Por debajo, hay 176 municipios en segundo nivel.

La defensora recordó la importancia de las alertas tempranas, dado que cumplen la función de ser preventivas y no predictivas. Por eso, el llamado es a que haya respuestas institucionales.

¿Qué medidas prepara la Defensoría para las elecciones?

Desde hace casi un año, la Defensoría ha promovido un compromiso para que las elecciones tengan garantías. Frente a este acuerdo, seis de las 11 candidaturas se han acogido.

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Con respecto a la violencia en esta época, la entidad ha registrado 722 hechos distribuidos en estigmatizaciones (32 %), difamación (21 %), lenguaje ofensivo (17 %), violencia contra la mujer (10 %) y violencia por prejuicio (10 %).

Un dato no menor es que la Defensoría ha advertido acerca de la posible falta de neutralidad por parte del Gobierno, lo cual tendría influencia en ciertas candidaturas. Eso, entonces, preocupa por el impacto en las votaciones.

En cuanto a las medidas para el domingo 31 de mayo, la entidad tiene desplegadas a más de 2.200 personas, incluyendo funcionarios y defensores; en 338 municipios (1.748 puestos de votación y 36 cárceles).