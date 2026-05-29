CANAL RCN
Colombia Video

¿Cuál es la situación de seguridad en los departamentos con ciudades principales a 48 horas de las elecciones?

408.000 uniformados del Ejército y la Policía custodiarán la jornada electoral y en territorios como Arauca, Norte de Santander y Cauca se realizará un despliegue especial de Fuerzas Armadas.

Noticias RCN

mayo 29 de 2026
03:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A menos de 48 horas de la primera vuelta de elecciones presidenciales en Colombia, la situación de orden público en algunos puntos sigue siendo motivo de preocupación entre los votantes.

Sin embargo, las Fuerzas Militares, que han estado trabajando en el Plan Democracia el último año, para blindar la jornada electoral, enviaron un parte de tranquilidad a la ciudadanía.

El país será custodiado por 408.000 uniformados del Ejército y la Policía y se ordenó un despliegue especial de la Fuerza Pública en los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Cauca.

Fuerzas militares despliegan 408.000 uniformados para garantizar seguridad en elecciones
RELACIONADO

Fuerzas militares despliegan 408.000 uniformados para garantizar seguridad en elecciones

¿Cuál es la situación de seguridad cerca de las grandes ciudades?

En Antioquia, 15.000 uniformados custodiarán más de 1.200 puestos de votación, en los que cerca de 5.400.000 ciudadanos están habilitados para elegir entre los once candidatos.

También en Cartagena fue dispuesto un amplio dispositivo de seguridad, de más de 3.400 uniformados de la Armada y la Policía, para vigilar la jornada en la que podrán participar hasta 866.000 personas.

En la zona de frontera con Venezuela, departamento de Norte de Santander, y el área metropolitana de Cúcuta, la seguridad estará a cargo de 7.200 uniformados: 6.000 del Ejército y 1.200 de la Policía, en los 472 puntos de votación.

En Nariño y la frontera con Ecuador, 8.000 unidades del Ejército y 1.400 policías serán desplegados, de los cuales 9.000 estarán a tiempo permanente en Pasto.

Y, finalmente, en Boyacá, donde no se han reportado alteraciones al orden público, se desplegaron 3.000 uniformados, para garantizar el voto libre de los ciudadanos en los 329 puestos de votación del departamento.

Fuerzas Militares preparan hace un año el despliegue de seguridad en elecciones: “Suspendimos vacaciones y permisos”
RELACIONADO

Fuerzas Militares preparan hace un año el despliegue de seguridad en elecciones: “Suspendimos vacaciones y permisos”

Avanza el Plan Democracia para garantizar la seguridad en elecciones:

En diálogo con Noticias RCN el coronel José Luis Bastidas, jefe del Departamento Conjunto de Operaciones de las Fuerzas Militares y gerente del Plan Democracia, indicó que el despliegue de 408.000 uniformados para garantizar la seguridad en elecciones se habrá completado 24 horas antes a la apertura de urnas, el domingo 31 a las 8:00 de la mañana.

Además, advirtió que las operaciones contra grupos al margen de la ley se mantendrán durante todo el fin de semana y “en Colombia no hay ningún territorio vedado para las Fuerzas Militares ni para la Policía Nacional (…) estamos adelantando las operaciones militares que nos permiten tener el control efectivo del territorio”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Paloma Valencia

Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella destapan sus últimas cartas a pocos días de las elecciones

Elecciones presidenciales 2026

ABC de cómo votar en las elecciones presidenciales de Colombia: paso a paso con el registrador nacional

Elecciones presidenciales 2026

"El voto con fusil no existe": comandante de las Fuerzas Militares sobre elecciones

Otras Noticias

Champions League

🔴PSG vs. Arsenal, final de la Champions League: horario especial y canal para ver EN VIVO

Este sábado 30 de mayo se jugará la gran final de la Champions League en un horario poco frecuente. Prográmese.

Dólar

¡Cambio inesperado y considerable en el precio del dólar en el cierre de hoy 29 de mayo de 2026!

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 29 de mayo de 2026.

México

Estos son los zapatos secretos con los que migrantes intentan burlar la frontera de EE. UU. : no dejan huella

Artistas

Maluma se quebró al recordar a Yeison Jiménez

Elecciones presidenciales 2026

3 de cada 10 personas evitan hablar de política para no pelear con sus familiares