¿Cuál es la situación de seguridad en los departamentos con ciudades principales a 48 horas de las elecciones?

A menos de 48 horas de la primera vuelta de elecciones presidenciales en Colombia, la situación de orden público en algunos puntos sigue siendo motivo de preocupación entre los votantes.

Sin embargo, las Fuerzas Militares, que han estado trabajando en el Plan Democracia el último año, para blindar la jornada electoral, enviaron un parte de tranquilidad a la ciudadanía.

El país será custodiado por 408.000 uniformados del Ejército y la Policía y se ordenó un despliegue especial de la Fuerza Pública en los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Cauca.

¿Cuál es la situación de seguridad cerca de las grandes ciudades?

En Antioquia, 15.000 uniformados custodiarán más de 1.200 puestos de votación, en los que cerca de 5.400.000 ciudadanos están habilitados para elegir entre los once candidatos.

También en Cartagena fue dispuesto un amplio dispositivo de seguridad, de más de 3.400 uniformados de la Armada y la Policía, para vigilar la jornada en la que podrán participar hasta 866.000 personas.

En la zona de frontera con Venezuela, departamento de Norte de Santander, y el área metropolitana de Cúcuta, la seguridad estará a cargo de 7.200 uniformados: 6.000 del Ejército y 1.200 de la Policía, en los 472 puntos de votación.

En Nariño y la frontera con Ecuador, 8.000 unidades del Ejército y 1.400 policías serán desplegados, de los cuales 9.000 estarán a tiempo permanente en Pasto.

Y, finalmente, en Boyacá, donde no se han reportado alteraciones al orden público, se desplegaron 3.000 uniformados, para garantizar el voto libre de los ciudadanos en los 329 puestos de votación del departamento.

Avanza el Plan Democracia para garantizar la seguridad en elecciones:

En diálogo con Noticias RCN el coronel José Luis Bastidas, jefe del Departamento Conjunto de Operaciones de las Fuerzas Militares y gerente del Plan Democracia, indicó que el despliegue de 408.000 uniformados para garantizar la seguridad en elecciones se habrá completado 24 horas antes a la apertura de urnas, el domingo 31 a las 8:00 de la mañana.

Además, advirtió que las operaciones contra grupos al margen de la ley se mantendrán durante todo el fin de semana y “en Colombia no hay ningún territorio vedado para las Fuerzas Militares ni para la Policía Nacional (…) estamos adelantando las operaciones militares que nos permiten tener el control efectivo del territorio”.