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Esta es la dura multa por incumplir la ley seca en las elecciones presidenciales de 2026

El Gobierno confirmó las multas para quienes incumplan la ley seca durante las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia. Las sanciones podrían superar los $1,8 millones.

Esta es la dura multa por incumplir la ley seca en las elecciones presidenciales de 2026
Ley seca durante elecciones - Foto Pixabay

Noticias RCN

mayo 29 de 2026
03:54 p. m.
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Con la llegada de las elecciones presidenciales del próximo domingo 31 de mayo de 2026, el Gobierno Nacional confirmó una serie de medidas especiales que deberán cumplirse en todo el país para garantizar el orden público durante la jornada electoral.

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Entre ellas se encuentra la tradicional ley seca, que limitará la venta y consumo de bebidas alcohólicas en diferentes ciudades y municipios de Colombia.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 0188 del 27 de febrero de 2026, expedido por el Ministerio del Interior, y contempla multas económicas para quienes incumplan la restricción durante las votaciones para Presidente y Vicepresidente del periodo 2026-2030.

¿Cuánto cuesta la multa por incumplir la ley seca en elecciones?

De acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, las personas o establecimientos que violen la ley seca podrán recibir sanciones que van desde los 4 hasta los 32 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

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En cifras actuales, las multas podrían oscilar aproximadamente entre los $233.454 y los $1.867.632, dependiendo de la gravedad de la infracción y de las decisiones adicionales que adopten las autoridades locales.

La normativa aplica tanto para ciudadanos como para bares, discotecas, tiendas, supermercados y cualquier negocio que comercialice bebidas alcohólicas. Además, las autoridades advirtieron que realizar fiestas públicas o permitir el consumo de licor en lugares restringidos también podría derivar en sanciones administrativas y cierres temporales.

Otras restricciones que regirán durante las elecciones

Junto con la ley seca, el Gobierno también implementó otras medidas especiales para la jornada electoral del 31 de mayo. Entre ellas se encuentran restricciones relacionadas con el porte de armas, cierres fronterizos y limitaciones para el uso de celulares o cámaras dentro de los cubículos de votación.

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Asimismo, durante el día de elecciones habrá controles sobre la divulgación de propaganda política y encuestas electorales.

Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos y comerciantes para cumplir las disposiciones y evitar sanciones económicas durante uno de los procesos democráticos más importantes del país.

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